Den 9:e november 2023, på dagen 85 år sedan Kristallnatten genomfördes i Tyskland väljer Kils kommun att meddela Sannerudsskolan att de inte kommer att ge pengar till toleransprojektet 2024. Detta samma dag som Kristallnatten, en natt där tusentals judar misshandlades, ungefär 400 judar mördades och tiotusentals judar fördes till koncentrationsläger.

Toleransprojektet lär ut om Förintelsen och låter ungdomar med olika erfarenheter diskutera tillsammans och berätta om sina tankar. Man säger så ofta att man ska satsa på ungdomarna, satsa på att de ska få en bra framtid, men vad är det för framtid som utlovas just nu? 2021 invaderade Ryssland Ukraina och endast två år senare bryter ett krig ut i Israel-Palestina. Den framtid jag just nu ser framför mig är inte ljus. Vi lever i en värld i krig och det är nu som ett projekt som toleransprojektet är så viktigt. Det är nu vi måste lära oss om vad som händer och har hänt i historien, det är nu vi måste börja prata, våga fråga och försöka svara.

Efter att terrorgruppen Hamas gick in i Israel den 7:e oktober har anmälningar om hets mot folkgrupp med antisemitiska motiv inom Sverige ökat med hela 50 procent. Judar vågar inte längre bära kippa eller Davidsstjärnan öppet då de är rädda för vad det ska leda till för konsekvenser. Det är inte nu Kils kommun ska ta bort ett framstående projekt som toleransprojektet, det är nog den värsta tiden möjlig att göra det på. Jag deltog i toleransprojektet för ett år sedan och det är något av det största jag varit med om. Under den här perioden lärde jag mig extremt mycket, inte bara om Förintelsen utan även om mig själv och samhället vi lever i. Man sätts även ihop med personer som man inte vanligtvis pratar med under toleransprojektet. Det skapas diskussioner där man ser saker ur andras perspektiv vilket leder till att ens fördomar motbevisas. Det värsta som kan hända om vi motbevisar våra fördomar är att vi blir mer accepterande till andra personer, till annat folk som man vanligtvis inte umgås med. Vi kan bli bättre på att förstå andra människor i samhället istället för att skapa egna teorier om hur andra tänker. Toleransprojektet hjälper alltså Kils ungdomar till att förstå olika människor mer. Är det verkligen ett problem om Kil blir en kommun där vi inte bär på fördomar utan är accepterande till alla oavsett vilka skillnader det finns mellan oss? Min vädjan till Kils kommunpolitiker är att tänka om och prioritera rätt.