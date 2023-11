Premiär för serie om Börje Salming: ”En svensk Stålmannen med hjärta av guld”

Nu får tv-serien om Börje Salming premiär.

NWT möter regissören Amir Chamdin och den värmländske filmfotografen Crille Forsberg som berättar om arbetet som pågått i åtta år.

Dessutom berättar FBK-veteranen Thomas Rundqvist, som ordnade kontakten mellan regissören och Börje Salming, om vänskapen med hockey-ikonen.

Serien ”Börje – the Journey of a Legend” tar avstamp i ett bistert och kärvt Kiruna i slutet av 60-talet. En ung Börje Salming, gängligt gestaltad av Valter Skarsgård, har svårt att balansera kneget med det spirande intresset för ishockey. Han har fjunmustasch och hamnar i slagsmål – får stryk både framför stadens korvmoj och på isen. Glåpord som ”lappjävel” och ”Indian” haglar efter honom på grund av de samiska rötterna. Storebror ”Stigge” försöker härda lillbrorsan med tuff kärlek.

– För min del startade intresset för Börje när han kom tillbaka till Sverige och spelade med AIK efter åren i NHL, berättar Amir Chamdin.

– Då var jag tonåring och Börje var supertränad – han hade mer muskler än alla de andra svenska spelarna som var livrädda för honom på isen. Jag minns det väl, det var en så stark känsla.

Amir Chamdin har regisserat ”Börje – the Journey of a Legend”. Foto: Henrik Montgomery/TT

Amir Chamdin är seriens regissör och initiativtagare. Tidigare har han bland annat gjort en spelfilm om Cornelis Vreeswijk, serien ”Partisan” och ”I’m in the Band”, en dokumentär om The Hellacopters. Innan filmkarriären var han frontman i hiphopbandet Infinite Mass.

– För många år sedan läste jag en intervju där Börje berättade att utan sin bror hade han inte spelat hockey, han hade inte kommit till Brynäs, aldrig hamnat i NHL. Det var så tvärt emot klyschan ”han har arbetat sig till toppen på egen hand”, fortsätter Amir Chamdin.

– Det är aldrig någon som klarar sig till toppen utan hjälp. Det där – den där resan – ville jag skildra.

Han tystnar och slår ihop händerna.

– Det är så många som säger att Börje är den störste genom tiderna, berättar om hur han ville vinna varje match, varje närkamp. Men hans resa handlar också om en liten kille som blir man. Hockeyn är egentligen sekundär.

Valter Skarsgård gör rollen som Börje Salming, här i Brynäs. Foto: Viaplay

”Börje har varit en ovärderlig hjälp”

Börje Salming gick från Kiruna till Gävle och Brynäs där – av en händelse – en spelarscout från det kanadensiska laget Toronto Maple Leafs fick upp ögonen för honom. 1973 lämnade han tillsammans med spelkollegan Inge Hammarström och flickvännen Margitta – som spelas av Hedda Stiernstedt i serien – Sverige för ett liv som hockeyproffs i Nordamerika.

– Jag hade aldrig gjort serien om jag inte hade haft med Börje i arbetet, förklarar Amir Chamdin.

– Han ville gladeligen vara med. För fyra år sedan stod Börje och Valter på isen tillsammans och snackade ihop sig. Börje har varit en ovärderlig hjälp inte minst när det gäller de små detaljerna som är så viktiga. Allt är gjort med kärlek.

En scen ur tv-serien. Börje Salmings uppoffrande spelstil gjorde honom väldigt populär i Toronto-tröjan. Foto: Viaplay

Kontakten mellan Amir Chamdin och Hockeyikonen gick genom Värmland. Den värmländske filmfotografen Crille Forsberg, som svarar för filmfotot i serien, kontaktade FBK-veteranen Thomas Rundqvist som i sin tur förmedlade kontakten med Börje Salming.

– Jag tror att Börje fick ett förtroende för mig och jag har alltid haft en extrem respekt för honom, berättar Amir Chamdin.

– Vi pratade, skrattade och grät tillsammans. Det var emotionellt hela vägen till slutet.

Börje Salming gick bort i ALS under inspelningen, nära nog på dagen ett år innan serien nu får premiär.

– Det är som att vi bearbetar det fortfarande. Sorgearbetet pågår. Han blev sjuk när vi började filma, men han hälsade ändå på några gånger. Det gick fort – fem månader efter det att han fick diagnosen var han död. Vi var i Toronto när vi fick beskedet, vilket var överväldigande. Den kärlek han fick där, han hyllades varje dag i alla tv-kanaler i flera veckor. Hela staden förvandlades. Otroligt att uppleva.

En stor del av Börje Salmings liv och gärning under de tidiga åren i NHL är okända för många på hemmaplan.

– Vi hyllar honom i Sverige, men jag tror samtidigt att många av oss inte riktigt förstår hur stor han är i Nordamerika. Han är utnämnd till en av de fem bästa spelarna under förra århundradet. Det är Gretzky, Tretjak, Fetisov, Makarov och Börje från Kiruna. Rätt coolt.

Håkan Loob, Börje Salming, Thomas Rundqvist och Bengt-Åke Gustafsson tillsammans i landslaget. Foto: Privat

Thomas Rundqvist spelade både VM, Kanada Cup och OS tillsammans med Börje Salming. – Börje Salming banade vägen för oss andra. Jag tror inte vi förstår hur mycket han fick utstå i början av karriären, men han tog sig igenom det tack vare sin målmedvetenhet. Hyllningen han fick i samband med Kanada Cup 1976 visar hur han vann folkets hjärta i Toronto. – Som människa var han otroligt ödmjuk, mån om sin omgivning. En jävla schysst kille, en fin kompis. Han kom hem i samband med VM 1989, det gick rykten innan minns jag. ”Börje kanske kommer”, hördes det. Plötsligt dök han upp vid frukosten när vi hade landslagssamling. Först visste vi inte riktigt hur vi skulle bete oss, men det tog honom bara fem minuter att bli en i gänget. Vi träffades i olika sammanhang efter hockeyn, han var alltid en go gubbe. Jag minns honom med mycket värme och glädje.

Amir Chamdin, som har gått från att vara ett fan till att lära känna och arbeta med Börje Salming, försöker förklara storheten.

– Vid sidan av planen var Börje den mest ödmjuke av alla spelare, men på isen var han den hårdaste. Han var som gjord av stål. Börje var en svensk Stålmannen men med ett hjärta av guld. Han var en svensk hjälte.

Hedda Stiernstedt och Valter Skarsgård i rollerna som Börje och Margitta. Foto: Viaplay

”Måste det finnas ett ansvar, en värdighet”

”Börje – the Journey of a Legend” är mer ett relationsdrama än en lång radda matchresultat, betonar regissören som varit mån om att även de utan hockeyintresse ska ha behållning av serien.

– Familjelivet och biten utanför hockeyn gjorde allt mer intressant, för det går inte att läsa sig till. Skulle vi rabbla för många tabeller skulle det bli en dokumentär och det är det inte. Serien fokuserar på den vanliga människan Börje.

Tillsammans med ett omfattande filmteam har Amir Chamdin och Crille Forsberg strävat efter att handlingen ska ligga nära sanningen i mesta möjliga mån.

– Det har varit viktigt. Inte minst för att det skapar igenkänning – oavsett vem man är eller hur man lever så är alla vi som lever på den här planeten ganska lika. Även om man är superkänd.

Flera gamla hockeyprofiler medverkar i serien, här står Crille Forsberg tillsammans med Lenny Mcdonald, Tiger Williams och Darryl Sittler som alla spelade med Börje Salming i Toronto Maple Leafs. Foto: Privat

Det är inte bara Börje Salming som medverkar på ett hörn – den uppmärksamme kan se hockeylegendarer som Inge Hammarström, Tiger Williams och Darryl Sittler skymta förbi. Dessutom har artisterna Dregen och Markus Krunegård roller som råbarkade hockeyspelare. Rollen som agenten som värvade Salming till Toronto spelas av Jason Priestly, mest känd från såpan ”Beverly Hills 90210”.

– Vi har träffat alla som porträtteras i serien. De som fortfarande lever. Vi har även filmat på de faktiska platserna – i Kiruna, Gävle och Toronto. Vi har verkligen brytt oss om detaljerna, blir det fel skäms man ju. Publiken är smart, de ser saker.

Amir Chamdin under inspelningen utanför Kiruna. Foto: Crille Forsberg

En hel del kläder och annan rekvisita är autentiska saker som tillhört Börje Salming. Filmproduktionen har även lånat prylar från samlare, både internationella och svenska och låtit specialtillverka hockeyutrustning som ska matcha årtalen som skildras.

– Tittarna gläds åt sådant där, säger Crille Forsberg.

– Den Royce Rolls som kör Salming till flygplatsen när han lämnar Sverige för första gången är just den bilen som körde honom 1973 till exempel.

Crille Forsberg på isen, han följer Valter Skarsgård i rollen som Börje Salming. Foto: Privat

När Börje Salming kom till Kanada kunde han knappt någon engelska. Tafatt och med ett frågetecken i ansiktet åker han omkring på isen under de första träningspassen.

– Tanken var att han skulle stanna ett år eller två, ”om de gillade mig”. Men han och Margitta fick barn, de blev vuxna och stannade kvar, säger Amir Chamdin.

Salming köpte en sportbil för den första lönechecken, snart byttes den mot en Volvo.

– Serien utforskar även vad det betydde för honom att spela, varför gjorde han det? Han fick hela tiden stryk, höll på att dö flera gånger. Han kallas ”Den hårdaste” av en anledning. 17 gången bröt han revben, näsan slogs sönder 15 gånger och så vidare.

En scen ur Toronto Maple Leafs omklädningsrum. Foto: Viaplay

Crille Forsberg berättar om en nästan familjär inspelning.

– Margitta dök upp under inspelningarna och även Pia – Börjes fru senare i livet – och dottern Bianca. Det var som om alla samlades kring det här.

Amir Chamdin nickar och utvecklar.

– Eftersom alla personerna i serien finns på riktigt måste det finnas ett ansvar, en värdighet. Därför har jag hela tiden bjudit in de som skildras, de har fått tagit del av det vi gjort.

Calle Järnkrok, Timothy Liljegren, William Nylander och William Lagesson anländer till världspremiären av dramaserien Börje – The Journey of a Legend på Södra Teatern i Stockholm tidigare i veckan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Mats Sundin och William Nylander

Hockeystjärnor som Nicklas Lidström och Mats Sundin var på plats tidigare i veckan när seriens två första avsnitt visades under en premiärgala i Stockholm. På plats fanns även William Nylander och hela det nuvarande Toronto Maple Leafs som är i Sverige för att spela några matcher.

– Sundin berättade fint om hur mycket Börje har betytt för honom, han ville bli Börje när han var liten. Och det var en mäktig och lite märklig känsla att hela det nuvarande Maple Leafs var på plats. Allt knöts ihop på något sätt.

Amir Chamdin och Crille Forsberg under inspelningen i Toronto. Foto: Privat

Det är åtta år sedan Amir Chamdin, Crille Forsberg och Börje Salming träffades för första gången för att prata om en tv-serie. På söndag släpps den sex avsnitten.

– Jag är väldigt stolt och glad. Samtidigt är det vemodigt eftersom Börje inte är med oss. Alla vi i teamet har ju gått igenom hans liv och bortgång på samma gång. För oss är det inte bara en serie, det är något större – som en folksjäl. Jag tror serien kommer att betyda något för många. Börje stod för den bättre sidan av oss, han var en inspiratör. Jag hoppas att hans anda kan inspirera yngre till att skapa positiva saker.

”Börje – the Journey of a Legend” visas på Viaplay med start den 19 november.