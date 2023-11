Total kostnad för improduktiv tid och kostnad för ambulans vid personalbyte i Torsby uppskattas till 2,3 miljoner kronor om året, skriver Joe Bengtsson.

Enligt rykten så skall tandkliniken i Sysslebäck läggas ner och patienter hänvisas till Torsby. Hur tänker man då? Det måste ju vara bättre att en tandläkare från Torsby åker upp till Sysslebäckskliniken och möter Nordvärmlands patienter i Sysslebäck än att patienterna från Nordvärmland skall åka till Torsby och möta tandläkaren där. Tandsköterskor och tandhygienist finns ju i Sysslebäck.

Detta kan ju inte vara en kostnadsbesparing, utan på totalen en kostnadsökning om man räknar i alla extraresor och restid som det innebär. Avståndet Långflon-Torsby är cirka 13,5 mil, tur och retur cirka 27 mil. Undrar hur detta kommer att påverka tandhälsan i Nordvärmland med de ökade kostnader i form av resekostnader och förlorad arbetsinkomst för många som detta innebär?

Vidare finns förslag på att ambulansen skall göra två skiftbyten per dygn i Torsby. Det innebär att ambulansen är borta från ambulansstationen i Likenäs 3,5 x 2 = 7 timmar per dygn eller 49 timmar i veckan. Ambulansen kommer att köras 28 mil per dygn i ren personaltransport och ambulanssköterska och ambulansförare kommer tillsammans att ha improduktiv resttid på 14 timmar per dygn. Total kostnad för improduktiv tid och kostnad för ambulans vid personalbyte i Torsby uppskattas till 2,3 miljoner kronor om året.

Hur svårt kan det vara? Om ambulansen står kvar i Likenäs och personalen använder en leasingbil för att ta sig till jobbet i Likenäs så kommer ambulansstationen i Likenäs att vara bemannad med ambulans och personal 24 timmar per dygn. Den minskade kostnaden för ambulansen borde rimligtvis täcka den ökade kostnaden för personal som förslaget innebär.

Regionens koldioxidbudget skulle nog må bra om ovanstående åtgärder vidtogs och Nordvärmland skulle få bättre ambulanssjukvård och tandvård.

Joe Bengtsson