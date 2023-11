I en rad av artiklar har NWT berättat om en fastighet i Sunne kommun som vattenskadats där ägaren säger sig inte ha känt till att det fanns en anslutning till kommunala dricksvattennätet.

Efter en process i Värmlands tingsrätt kom beslutet: käromålet avvisas och fastighetsägaren ska ersätta Sunne kommun för dess rättegångskostnad med 300 000 kronor plus ränta.

Fastighetsägarens jurist meddelar att man kommer att överklaga till hovrätten.

NWT har i flera artiklar rapporterat om en fastighet som vattenskadades och det har varit många turer i i ärendet mellan fastighetsägaren och Sunne kommun.

Ägaren hade köpt fastigheten av ett företag och fått information om att fastigheten inte var ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten fick vatten från egen brunn, vilket ägare stängde av när fastigheten kallställdes inför vintern.

Per Persson, jurist på Utilior.

Då fastigheten visade sig vara ansluten till kommunens vattenledningssystem blev resultatet att vattenledningarna frös sönder och vatten forsade in i fastigheten.

”Kommunen beslutade att den aktuella fastigheten skulle ingå i en allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde”, konstaterar Värmlands tingsrätt.

Tingsrätten menar att på det sätt som fastighetsägaren utformat sin talan omfattas hans anspråk av bestämmelser i lagen om allmänna vattentjänster, LAV och då är det Mark- och miljödomstolen så som särskild domstol behörig att pröva käromålet.

”Tingsrätten har därmed inte möjlighet att ta upp målet till prövning”

Fastighetsägaren har begärt ersättning för rättegångskostnader med drygt 870 000 kronor, medan Sunne kommun å sin sida har begärt drygt 620 000 kronor. Fastighetsägaren har ”vitsordat” 30 000 kronor som skälig.

Slutligt beslut är att käromålet avvisas och att fastighetsägaren ska ersätta Sunne kommun för dess rättegångskostnad med 300 000 kronor plus ränta.

Kommer ni att överklaga?

– Absolut. Det kommer att ges in. Jag har inte så mycket mer att tillägga. I sak har inte ärendet prövats, utan det är en forumfråga som har prövats. Och där är vi av uppfattningen att vi är i rätt forum. Därför kommer vi låta hovrätten göra en egen bedömning. I övrigt har jag inga fler kommentarer just nu. Vi låter den prövningen ha sin gång, säger Per Persson, fastighetsägarens ombud.