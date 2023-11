Novemberbreak i SHL och ett perfekt tillfälle att blicka bakåt – och framåt.

Är Färjestads höst en överraskning? Vilket lag kommer att få det kämpigt efter uppehållet och vem är ligans mest underskattade spelare?

Det svarar ett gäng hockeytyckare på i en SHL-panel.

Sportbladets Hans Abrahamsson tror på en tuff höst för Oskarshamn, HV71 och Modo. Foto: EMMA WALLSKOG

Hans Abrahamsson

Sportbladet

Novemberbreaket är här och Färjestad toppar SHL-tabellen. Är du överraskad över Färjestads höst?

– Egentligen inte, jag tippade Färjestad etta i sluttabellen och där ligger de. Sedan har Tomas Mitells lag möjligen varit lite bättre på att hitta sätt att vinna matcher än vad jag trodde. Att de skulle ha sex poäng ner till tvåan – och en match mindre spelad – i en annars galet jämn tabell är dock lite i överkant sett till mina förväntningar.

Vilken FBK-spelare har stuckit ut såhär långt och vem är du nyfiken på när säsongen fortsätter nästa vecka?

– Det är många, David Tomásek och Joel Kellman har rätat ut mina eventuella frågetecken till utropstecken. Får jag bara säga en blir det Carl Lindbom, även om han visade redan förra säsongen att han är bra. Men han har bara flyttat upp sin höga allsvenska nivå till lika hög SHL-nivå. Imponerande av en 20-åring. Framöver håller vi givetvis tummarna för att Henrik Björklund snart kan vara tillbaka.

Kika in i spåkulan – vilket lag kommer att få det kämpigt efter uppehållet?

– HV och Oskarshamn har redan det kämpigt och så kommer det nog att fortsätta. Men min gissning är att de får sällskap av Modo. Att vara nykomling är tufft, inte minst när vi går in i de riktigt mörka månaderna med relativt tätt matchschema.

Vem har varit SHL:s mest underskattade spelare såhär långt?

– Jag kan tycka att en sån som Adam Ollas Mattsson i Malmö inte får tillräckligt med kredd sett till hur bra han är i match efter match.

Mattias Ek på Hockeynews tror att Oskarshamn och HV71 kan få en kämpig fortsättning på säsongen. Foto: SIMON HASTEGÅRD

Mattias Ek

Hockeynews

Novemberbreaket är här och Färjestad toppar SHL-tabellen. Är du överraskad över Färjestads höst?

– Att Färjestad skulle bli ett topplag hade nog många räknat ut, men att det från start skulle bli så här bra är allt en smula överraskande. I synnerhet om man kollar tabellen och ser att FBK har ryckt åt sig en ledning med sex poäng trots en match mindre spelad än närmaste konkurrenter. Men de ledande spelarna, Tre Kronor-kvintetten, har verkligen varit bra och fått med sig övriga.

Vilken FBK-spelare har stuckit ut såhär långt och vem är du nyfiken på när säsongen fortsätter nästa vecka?

– Klart att David Tomásek har varit briljant. Målskyttet, styrkan att gå mot mål, den aviga men stenhårda backhanden. Han har stuckit ut! Och efter Carl Lindboms besynnerliga debut i Tre Kronor, där inte han kan lastas för raset mot Tjeckien, blir det än mer spännande att se honom ladda om och fortsätta i SHL. Det gick bra när han kom tillbaka till Djurgården efter ett minst sagt slitsamt JVM förra säsongen.

Kika in i spåkulan – vilket lag kommer att få det kämpigt efter uppehållet?

– Det kommer nog fortsätta att vara en jobbig säsong för bottenlagen Oskarshamn och HV71. Båda gick på höstlov efter förluster. Och när man hör HV-coachen Johan Lindbom klaga över att alla spelare inte pallar att prestera i en nyckelmatch mot Modo så kommer det sannolikt att bli ännu mera bekymmer.

Vem har varit SHL:s mest underskattade spelare såhär långt?

– Var tvungen att rafsa fram statistiken för att se hur många skott Frölundabacken Christian Folin har täckt under hösten. Och mycket riktigt. Folin har stått i vägen för 30 puckar på de 18 matcher han har spelat. Flest täckta skott i SHL. Vilken hjälte. En sån spelare får man inte underskatta. Bara uppskatta.

Johanna Dahlén imponeras av Carl Lindbom och David Tomásek. Foto: ERIK SIMANDER

Johanna Dahlén

Hockeykväll i SVT/Sportexpressen

Novemberbreaket är här och Färjestad toppar SHL-tabellen. Är du överraskad över Färjestads höst?

– Nej, det är jag absolut inte. Färjestad har bredden, spetsen och det kryllar av spelare som kan ta ledarrollen. Det här är nästan vad man förväntar sig av Färjestad och kommer att fortsätta göra under hela säsongen.

Vilken FBK-spelare har stuckit ut såhär långt och vem är du nyfiken på när säsongen fortsätter nästa vecka?

– Det givna svaret är Carl Lindbom. Och det är nästan lika givet att svara David Tomásek. Två spelare som man inte riktigt visste vad man kunde förvänta sig av när vi inledde säsongen. Lindbom har verkligen imponerat och Tomásek har vuxit in till en fanfavorit.

Kika in i spåkulan – vilket lag kommer att få det kämpigt efter uppehållet?

– Rögle. Det funkar verkligen inte där nere och de har mycket press på sig med det laget de faktiskt har. Samtidigt behöver de få in någon back till – och målvaktssidan har varit under all kritik. Nej, det är inte lätt att ta sig ur den sitsen de är i.

Vem har varit SHL:s mest underskattade spelare såhär långt?

– För att fortsätta i Färjestadspåret – Carl Dahlström. Det snackas inte så mycket om honom men han har varit väldigt bra i ligans bästa lag.

Johan Svensson på Sportexpressen är inte förvånad över Färjestads topposition i SHL-tabellen. Foto: Kristina Gillerstedt

Johan ”Mr Madhawk” Svensson

Sportexpressen samt Sanny & Svenssons podd

Novemberbreaket är här och Färjestad toppar SHL-tabellen. Är du överraskad över Färjestads höst?

– Min serievinnare leder tabellen och gör det med ett par poängs marginal. Det enkla svaret är att nej, det är jag inte överraskad över. Det går helt enligt plan.

Vilken FBK-spelare har stuckit ut såhär långt och vem är du nyfiken på när säsongen fortsätter nästa vecka?

– Svårt att gå förbi hur pass mycket Carl Lindbom sticker ut och ett bra lag som har en bra målvakt är ett väldigt bra lag. Det ska förhoppningsvis bli kul att se Liam Öhgren här framöver. Hans 04-polare Lekkerimäki och Noah Östlund har gjort det riktigt bra i Örebro samt Växjö, så det borde Liam kunna göra i Färjestad också.

Kika in i spåkulan – vilket lag kommer att få det kämpigt efter uppehållet?

– Jag är lite rädd för att Modo kan få det tufft. Det finns inte riktigt den kvaliteten i truppen och Mattias Karlin kanske inte ens kan rädda det med sin struktur och hans starka ledarskap.

Vem har varit SHL:s mest underskattade spelare såhär långt?

– Skulle kunna sticka ut och säga att en poängstark spelare som Kalle Kossila i Växjö känns underskattad och förhållandevis anonym för en bred massa med tanke på hur hög leveransnivån är. Han får sällan några rubriker!

NWT-sportens Markus Strömberg och Solveig Voyce är båda nyfikna på hur Liam Öhgren kommer att se ut när han gör comeback. Foto: Helena Karlsson

Solveig Voyce

NWT-sporten

Novemberbreaket är här och Färjestad toppar SHL-tabellen. Är du överraskad över Färjestads höst?

– Ja, jag är förvånad över den väldigt höga lägstanivån och att laget är så bra redan.

Vilken FBK-spelare har stuckit ut såhär långt och vem är du nyfiken på när säsongen fortsätter nästa vecka?

– Det finns framförallt två som verkligen har stuckit ut – David Tomásek och Carl Lindbom. Tomásek är verkligen en av ligans mest sevärda spelare. Det känns som att man bevittnar något historiskt när man följer Lindboms resa. Mest nyfiken är jag på Liam Öhgren. Jag gôbbskrockar högt när han drar iväg sina handledsskott på träningarna. Jösses vilka skills den grabben har!

Kika in i spåkulan – vilket lag kommer att få det kämpigt efter uppehållet?

– HV71, jag tror verkligen inte att det kommer att lyfta där. Det skulle förvåna mig väldigt om de plötsligt reser sig efter uppehållet.

Vem har varit SHL:s mest underskattade spelare såhär långt?

– Noll procent chock över att jag svarar såhär, men Per Åslund. Vi lär oss liksom aldrig.

Markus Strömberg

NWT-sporten

Novemberbreaket är här och Färjestad toppar SHL-tabellen. Är du överraskad över Färjestads höst?

– Att FBK skulle vara ett av SHL:s topplag hade jag köpt. Men man är kanske lite överraskad att det har gått såpass bra direkt. Jag trodde nog att Färjestad skulle växla upp mer och mer men det har blivit raketstart direkt.

Vilken FBK-spelare har stuckit ut såhär långt och vem är du nyfiken på när säsongen fortsätter nästa vecka?

– Det är flera som har varit bra. Men det är omöjligt för mig att inte välja Carl Lindbom här, killen är redan för bra för SHL! Mest nyfiken är jag och säkerligen många andra på Liam Öhgren som blir ett väldigt intressant tillskott.

Kika in i spåkulan – vilket lag kommer att få det kämpigt efter uppehållet?

– Linköping har oväntat seglat upp som ligatrea. Men det är supertight och jag tror att det blir svårt för Jakobssons gäng att hålla sig kvar där uppe.

Vem har varit SHL:s mest underskattade spelare såhär långt?

– Jag behåller de värmländska glasögonen på här och väljer ingen mindre än Per Åslund. Han har nästan snittat en poäng per match trots vissa problem med skador. Helt otroligt vilken jämn nivå han orkar hålla över tid, ett riktigt skolboksexempel på ett proffs.