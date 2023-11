FBK-målvakten: ”Sjukt stor revansch”

Utbytt efter en kvart i torsdags efter fyra insläppta mål i sin landslagsdebut.

Matchvinnare i 4–3-segern mot Schweiz två dagar senare.

– Det var en sjukt stor revansch, säger 20-årige målvaktsstjärnskottet Carl Lindbom från Färjestad.

Färjestadsmålvakten Carl Lindbom som fick en mardrömsdebut i Tre Kronor mot Tjeckien (2–5) i torsdags gick omkring med ett leende efter revanschen.

– Jag blev så sjukt glad när jag fick chansen igen. Jag sade till mina nära och kära att jag ska jobba väldigt hårt för att förtjäna chansen igen och att vi får se när den kommer. Det kan ta veckor, månader. Att få den så pass snabbt kändes jätteskönt, berättar han efteråt.

Ingen tvekan

Förbundskaptenen Sam Hallam tvekade inte att ge Lindbom en ny chans direkt.

– Nej, när det blev som det blev i torsdags kändes det väldigt naturligt. Jag lastar absolut inte Calle för vad som hände mot Tjeckien, däremot är det vår uppgift både i staben och i laget att backa upp vår målvakt och en ung kille.

– Så det var perfekt att få tillbaka honom mellan stolparna och visa att vi tror på honom. I dag visar han varför också, säger Hallam.

"Lite nervig"

Lindbom räddade 27 av 30 skott i segermatchen.

– Jag var lite nervig innan matchen och ville bevisa någonting. Men efter första perioden kändes det som jag kunde slappna av, säger han.

Efter att Sverige gått upp till 3–0 i början av andra perioden gjorde Schweiz ett målvaktsbyte och lyfte sitt spel och Lindbom fick gång på gång visa sig på styva linan.

Bland annat tog han ett friläge från Christoph Bertschy.

– Alltid skönt att ta ett friläge, det är nästan det svåraste som finns, säger han.

Sam Hallam var nöjd med sitt lag och inte riktigt överens med domarna om de utvisningar som tog Schweiz in i matchen i tredje perioden.

– Det är som natt och dag jämfört med i torsdags hur vi kommer in till match. Våra prioriteringar och vårt fokus ligger på bra saker för att få det att gå vår väg. Det var ett stort steg för oss.

– Det är våra utvisningar som tar Schweiz in i matchen, därför är det skönt att se att vi gör fyran (4–2) så fort vi får spela fem mot fem, säger Hallam.

Mario Kempe, ett mål och en assist, Max Friberg, Jesper Frödén och Oscar Lindberg gjorde de svenska målen. Marcus Sylvegård stod för två målgivande passningar.

Färjestads Victor Ejdsell noterades för assist till matchvinnande 4–2. Även Färjestads Linus Johansson samt Joakim Nygård fixade varsin assist.

Malmös målvakt Daniel Marmenlind plockades in i truppen under fredagen då Linus Söderström, som ersatte Lindbom i torsdags, blivit krasslig. Söderström var kvar på hotellet under lördagens match.

Två mål av Tomasek

Vilka av de tre som står mot Finland på söndagen avgörs under matchdagen.