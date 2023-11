Hon firar 30 år med hår och konst: ”Tänker inte ha tråkigt”

Värmlänningen Katharina Johansson hörde fågelsången i Forshaga och flyttade hem från Los Angeles. Nu firar hon 30 år med sin frisersalong i Viken – och firar tillsammans med 54 konstnärer.

– Jag tänker inte låta dagarna här vara tråkiga, säger hon fast.

Från Katharinas salong kan kunderna komma ut med både en ny frisyr och en akvarellmålning under armen. Just nu kan de dessutom spegla sig i en häftig motorcykel och spana på en udda fågel.

The wall of art and hair är salongen i Viken där hårvård kombineras med konstgalleri.

– Det var en jättespontan sak, säger hon om hur den här något udda kombinationen uppstod.

Tolv år i Los Angeles

Idén bara dök upp en kväll och hon är inte den som räds att pröva nya tankar. Så har det varit hela livet – allt sedan hon drog iväg från Forshaga till Los Angeles som ung tjej.

Visst hittar man en vältummad bunt med skvallertidningar också hos Katharina (”Jag försökte sluta med dem men då tog kunderna med egna”), men på väggarna hänger konst av en lång rad konstnärer och även konsthantverk finns i salongen. Foto: Lena Richardson

– Jag åkte dit som barnflicka och så blev jag kvar i tolv år. Jag har alltid varit en sån som sökt upplevelser i olika sammanhang: musik, konst, frisör. Jag började min frisörkarriär i ett kök i Los Angeles, där jag jobbade som servitris, berättar hon.

Adressen var Sunset Boulevard i Hollywood och platsen en välkänd rockklubb. Ryktet spreds bland jobbarkompisarna när hon börjat på frisörskola.

– Så jag stod i köket och klippte.

Som färdig frisör fick hon jobb på en salong och gick som hon säger igenom hela karriärstrappan, från assistent till manager.

– Och sen flyttade jag hem! Los Angeles blev en jobbig stad att bo i, förklarar hon.

Från riots till Öster Deje

Hon var där när upploppen som brukar kallas the riots skakade staden. Polisen kunde komma och varna och hela salongen med tretton frisörer fick stänga. Hon berättar om hur det regnade aska från anlagda bränder i luften, ingen vågade gå ut på kvällen och butiker plundrades.

En udda fågel med fri frisyr gästar salongen. Foto: Lena Richardson

Ett återbesök i Värmland gav perspektiv. Hon åkte hem för att överraska sina pappa när han fyllde 60 och kom till en insikt.

– Jag lånade mammas cykel och cyklade runt Öster Deje och såg alla vackra blommor och kor och allt jag längtade efter och insåg att tiden i Los Angeles har varit en otroligt kul tid, men nu räcker det.

Blev arg – startade eget

Hon flyttade hem och nu har hon snart tillbringat halva livet som frisör i Viken. En del kunder har följt med hela vägen från starten, som förresten också den var ganska spontan. Hon hade fått jobb på en salong inne i centrum:

Fri som en fågel. Katharina Johansson har aldrig varit rädd att gå sin egen väg eller att pröva nya idéer. Foto: Lena Richardson

– Och så kom jag dit en lördagsmorgon, uppklädd och klar för att jobba och så tittar hon på mig och säger ”Men det var inte idag du skulle jobba, utan jag menade nästa lördag”. ”Nähej, kärring tänkte jag” och så gick jag till Arbetsförmedlingen på måndagen och hämtade en broschyr där det stod ”Att öppna eget”.

Så fick det bli och det har gått bra, även om det så klart inte fattats utmaningar genom åren. Pandemin var en av de svårare, men hon har hållit i.

” Jag tänker inte gå omkring och ha en tråkig vardag. Jag satsar hellre på ett rikt vardagsliv än ett rikt helgliv. Varje dag kan vara en fest. — Katharina Johansson

På lördag är det dags att fira 30-årsjubileum och planen var att fira med att ställa ut verk av 30 konstnärer. Det blev 54.

– Det var så många som ville vara med och jag kunde inte säga nej, säger hon och tycker att det fick ju plats.

Ja är roligare än nej

Att säga ja oftare än nej ger ett roligare liv och att ha roligt är ett av hennes stora mål i livet.

– Jag tänker inte gå omkring och ha en tråkig vardag. Jag satsar hellre på ett rikt vardagsliv än ett rikt helgliv. Varje dag kan vara en fest. Känner vi för att dansa här helt plötsligt så gör vi det.

Och känner kusinen för att visa en stilfullt motivlackad HD, så är det bara att rulla in den också i salongen.

Men klippa folk och jobba på i 30 år - hur orkar du?

– Det är mental inställning, sen gör jag yoga och stretchövningar och så springer jag.

Att finna inspiration i det kreativa frisöryrket är heller inga problem.

– Det är kunderna som inspirerat mig i alla lägen. Jag är inte så inspirerad av att gå på frisörvisningar. Det ska vara så coolt och fränt; jag blir inte så imponerad av sånt.

54 konstnärer visar konst hos Katharina vid jubileet, men hennes egna bilder är inte med. ”Jag har alltid tecknat och målat mycket själv. Just nu målar jag bara för att jag tycker det är kul, inte för att visa upp något. Jag hade en men jag tog med den hem igen!” Foto: Lena Richardson

Hon har jobbat med en hel del kändisar genom åren, både i USA och i Värmland, men det vill hon inte göra nån större poäng av.

– Kändisar betyder inte så mycket för mig. Människor överlag ska känna sig viktiga här.

En del av stamkunderna som varit med länge, åker hon till och med hem till och klipper.

– Jag har lovat dem livslång hårvård.

Vad ger kontakten med kunderna dig?

– Det kan vara alltifrån att de talar om att jag ska gå och kamma mig, skrattar hon, till att en kund och vän kom in och sa att ”Katharina, du är så 90-tal”. Då fick de en budget av mig för att göra om härinne.

”Finns en prislapp”

Hon lovar inte 30 år till, men framtidsplanerna kan innehålla både att hyra ut en frisörstol och att dela lokalen med en konstnär – och även att sälja hela stället så småningom.

– Det finns en prislapp på salongen och den blir dyrare för varje år! ler hon. Men jag tänker inte låta dagarna här vara tråkiga fram till dess det sker. Varje dag jag kommer hit så blir jag glad av folk som kommer hit. Det har alltid varit en samlingspunkt här och några av konstnärerna som ställer ut hos mig har haft sina första utställningar här.

Schamponeringsstol – och en vägg fylld av konst. Katharinas salong liknar inte andra frisörers. Foto: Lena Richardson

PERSONLIGT Katharina Johansson Namn: Katharina Johansson Gör: Driver The wall of art and hair, c/o Styling studio i Viken Bor: På Sjöstad Familj: Dottern Freja, 19 Fritid: Gillar att gå ut och lyssna på musik, ”Jag har många kompisar som spelar i band, som jag går ut och tittar på, men annars är jag inte jättesocial på fritiden”. Gott råd till en ung människa: ”Att man hittar något man tycker är väldigt utvecklande att göra.” Gott råd till dig själv som 19-åring: ”Ha lite mer tålamod!” Aktuell: Firar 30 år med sin salong med ett konstkalas på lördag eftermiddag, 11 november.