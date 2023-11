Tanken på att tillverka fossilfritt stål uppe i Norrland har tagit politiker och visst industrifolk med storm. För det är lätt att framstå som klimatvänlig med andras pengar. Men nu börjar det äntligen komma de som ifrågasätter om det ens är möjligt och varnar för att hela den gröna bubblan kommer att spricka.

Grönt stål riskerar allvarligt att bli en gigantisk flopp. Den varningen kommer från Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi vid IFN, och som leder en granskning finansierad av flera ledande näringslivsprofiler. I värsta fall kan annan teknikutveckling i världen göra de planerade mångmiljardinvesteringarna obsoleta.

Det är framför allt den statliga gruvjätten LKAB, stålkoncernen SSAB (som till 75 procent ägs av staten) och statliga energiföretaget Vattenfall som är inblandade i det så kallade Hybritprojektet. Det finns också det privata H2 Green Steel, men det är skuldfinansierat till två tredjedelar, med lån från statliga Svensk Exportkredit och kreditgarantier från Riksgälden. Det gör att det även där är staten, alltså vi skattebetalare, som står för risken.

Vad det handlar om är att tillverka enorma mängder vätgas att användas istället för koks (en förädlad form av kol) vid framställning av stål. Då blir restprodukten vatten och inte koldioxid. Och det låter ju finfint och klimatvänligt. Problemet är bara att vätgas är enormt energikrävande att framställa. Att därtill lagra det är också förenat med mycket stora svårigheter, bland annat eftersom det är det lättaste grundämnet som har en tendens att försvinna snabbt.

Det handlar om svindlande summor. Bara LKAB säga behöva upp till 400 miljarder kronor de kommande 15-20 åren. Var alla de pengarna skall komma ifrån är oklart, men det lär bli skattebetalarna som får stå för det, bland annat genom sänkt utdelning. Och risken är som sagt överhängande att det blir pengar i sjön.

Energibehovet bara för LKAB beräknas, när det är fullt utbyggt, vara 70 TWh per år (i dag producerar Ringhals kärnkraftverk producerar 17 TWh per år). Det handlar om motsvarande mer än hälften av hela Sveriges nuvarande elanvändning. Var skall den elen komma ifrån? Dessutom så skall vi komma ihåg all övrig elektrifiering som är tänkt att ske i samhället.

Regeringen håller visserligen på med att underlätta för ny etablering av kärnkraft, men det är i princip bara för att täcka upp de behov som finns i dag och i framtiden med en mer normal utveckling. Skall vi bygga ännu mer kärnkraft bara för att ge energi till de här gröna stål-projekten, eller bygga ut några orörda Norrlandsälvar? Att lösa det med massiv utbyggnad av den ineffektiva och oregelbundna vindkraften är ingen lösning.

Henrekson varnar för att det gröna stålet kommer att göra elen ännu dyrare än vad den är i dag, och därtill öka instabiliteten i elsystemet. Alltså två av de mer allvarliga problemen vi har redan nu sedan vi i förtid lagt ner flera kärnkraftsreaktorer, och förlitat oss mer på väderberoende energikällor.