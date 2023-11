Hultsberg U besegrade Örnen på bortaplan

Hultsberg U vann matchen borta mot Örnen i division 3 Värmland herr i innebandy på fredagen. 6-9 (1-4, 3-4, 2-1) slutade matchen.

Hultsberg U:s tränare Martin Lejroth om matchen:

– Jag tycker vi gör en stabil laginsats under hela matchen ikväll. Framförallt inledningen av matchen ser riktigt bra ut där vi leder med 4-1 efter första perioden. Sedan bjuder vi in Örnen i matchen under andra perioden genom några enkla misstag och någon onödig utvisning, men vi gör även några bra prestationer framåt. Under 3:e perioden tycker jag vi klarar av att kontrollera spelet på ett sätt som vi önskar och vinner till sist rättvist.

Hultsberg U var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 1-4.

Även i andra perioden var det Hultsberg U som var starkast. Laget vann perioden med 3-4 och ställningen efter två perioder var 4-8.

Örnen reducerade igen efter 10.49 i tredje perioden genom Hugo Östberg framspelad av Johan Sandgren. Det fastställde slutresultatet till 6-9.

Örnens Martin Ström stod för tre mål och två assists. Robin Tönnsen gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål för Hultsberg U.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Örnen på tionde och sista plats och Hultsberg U på andra plats.