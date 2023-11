Det är liksom inte bara en match.

Det här är en match som handlar om överlevnad.

Ångestmättad som en Bergmanrulle.

Jo, det låter nästan When We Were Kings-dramatiskt, men det är inga ljusår från sanningen.

När Karlstad Fotboll springer ut för serieepilog mot IFK Stocksund på söndag ligger ofantligt mycket i potten.

Pengar, prestige, sportslig framtid – ja, faktiskt hela den satsning som KF sjösatte under buller och bång i våras.

Jag gissar att hela organisationen har gått på betablockerare den här veckan. I princip allt står ju på spel.

Vi pratar ångest och dämoner. Ett fotbollsdrama av Ingmar Bergmansk kaliber.

Karlstad Fotboll behövde bara ta en poäng mot nästjumbon Motala i senaste omgången för att den här förbannat vingliga säsongen ändå skulle sluta hyfsat lyckligt.

Men det värmlänningarna visade upp när man i princip spelade bort Dalkurd från toppstriden i matchen innan stod nu inte att finna någonstans.

Motala vann med 2-0 efter en synnerligen blek KF-insats.

Och då övriga resultat till stora delar gick emot Karlstad så är det nu långt ifrån säkert att 37 poäng räcker för att förnya kontraktet.

Vi får helt enkelt gå igenom förutsättningarna.

Lagen det handlar om är Karlstad (37 poäng), Hammarby TFF (37), IFK Stocksund (35), Täby (34) och Motala (32).

De båda sistnämnda lagen ligger på negativ kvalplats respektive nedflyttningsplats.

Och så här ligger det till:

Förlorar Karlstad Fotboll hemmamatchen mot Stocksund, samtidigt som Hammarby tar poäng mot Dalkurd och Täby spöar avsågade Boden borta är risken stor att KF hamnar fyra från slutet och tvingas försöka kvala sig kvar.

Det finns ytterligare en livlina vid KF-förlust och Täby-vinst. Men den är försvinnande tunn. Ponerar vi att Hammarby tar poäng och KF faller med 0-1 på Sola Arena klarar sig laget undan ett ovisst kval om Täby inte vinner med mer än ett mål.

Kontentan av detta då?

Jo, KF gör bäst i att ta den enda pinne som krävs mot Stocksund.

För egen del tror jag att varken Dalkurd eller Boden kommer att vara till någon hjälp i sina matcher.

Och varför måste då Karlstad Fotboll, femma ifjol, nu slåss för sin överlevnad denna säsong där det nysatsades och det publika intresset i princip dubblerades?

Svar: Det mesta har varit stolpe ut.

Nytillsatte sportchefen Sven-Göran Eriksson, en internationell nyhet när det basunerades ut, försvann tidigt på grund av allvarlig sjukdom. Paradvärvningen Johan Bertilsson ådrog sig sin första allvarliga skada i karriären när han i en av de sista träningsmatcherna innan seriestart drog korsbandet.

På det har nyförvärven inte lyckats lyfta laget.

Det har, som det heter, inte klickat i för fem öre – någonstans.

Jag har följt Karlstadsfotbollen i över 50 år – ja, jag är gammal. Men jag vägrar tro på att det vilar en förbannelse över den.

På söndag vet vi.