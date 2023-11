Svar till ”Miljö och hälsa”, NWT 5 november

Precis som du skriver är riskerna med vedeldning många och allvarliga. En av miljöförvaltningens viktigaste uppgifter är att minska riskerna för olägenhet för människors hälsa. Vedeldning är ett av de områden som vi har tillsynsansvar över.

Karlstads kommun har inte någon lokal föreskrift som begränsar var, när, hur ofta eller hur länge man får elda. Vi har en rekommendation som är baserad på rättspraxis. Rekommendationen är att starta elden max en gång per dygn och att hålla elden vid liv upp till fyra timmar per tillfälle, vid högst två tillfällen per vecka. Vad som anges i rekommendationerna är vad domstolar i flera fall har bedömt vara acceptabelt i en sådan situation, även om det ibland kan vara motiverat med mer långtgående krav. Som myndighet kan vi inte, till exempel på vår webbsida, formulera oss så att det för gemene man kan uppfattas som att rekommendationerna är lagkrav. Vi förstår dock att rubriken på webbsidan kan vara missvisande och vi har nu förtydligat texten.

Den som eldar har ett ansvar enligt miljöbalken att skaffa sig tillräcklig kunskap och att elda på ett sätt som inte riskerar människors hälsa. Miljöförvaltningen ska kontrollera att detta efterlevs och underlätta för den enskilde att uppfylla sina skyldigheter. Ett sätt att underlätta är att vägleda genom information på vår webbsida, via inlägg i sociala medier och via direkt rådgivning till medborgare.

Det stämmer att vi vid en första kontakt brukar fråga om man pratat med sin granne om att man störs. Det är alltid mest effektivt om man som grannar kan lösa problemet sinsemellan. Vi brukar också erbjuda att skicka ut en informationsskrivelse till grannarna. Om inte detta hjälper kan ett tillsynsärende startas. Där har vi möjlighet att rikta krav mot enskilda fastighetsägare eller ett mindre område om eldningen bedöms vara en olägenhet. En bedömning görs då i det enskilda fallet.

Det låter som att det har varit en tuff tid för dig och de dina i din närhet, vilket jag beklagar och jag hoppas att du är på bättringsvägen. Om du vill gå vidare med ett tillsynsärende gör du det genom att ta kontakt med Kontaktcenter på 054-540 00 00 och väljer tonval 4, eller mejla till miljoforvaltningen@karlstad.se.

Lotta Bertilsson Gunnarsson