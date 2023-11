Te och kaffe i lösvikt.

Presentkorgar och personlig service.

Det är vad som kommer finnas på Bergvik inom kort när Kahls the och kaffehandel tar plats i utbudet.

Bergviks kunder kommer att, lagom till julhandeln drar i gång, kunna lämna köpcentret med lyxchoklad.

Det är en av de produkter som kommer finnas i Kahls the och kaffehandel, även om just te och kaffe står i fokus.

Varför etablerar ni er i Karlstad?

– Vi blev kontaktade av Bergvik som frågade om vi var intresserade, så vi var där och tittade. Det verkar vara ett bra köpcentrum så det var absolut intressant. Men eftersom vi är en franchise så behöver vi folk som vågar satsa, säger Sigurd Wodlén Ödman, franchisemanager på Kahls.

Han berättar vidare att företaget hade blivit kontaktat av två Karlstadsbor som var nyfikna på konceptet.

– De har bekanta som har butik i Stockholm och de gillar konceptet.

Och konceptet är att erbjuda te och kaffe i lösvikt med bra service som Sigurd Wodlén Ödman säger.

– Vi är ett systerbolag till Kahls (ett kafferosteri i Göteborg, reds. anm.) så vi jobbar direkt med ursprungsländerna och har koll på hela kedjan från plantagen till rostning och sedan utbildning i butik.

Karlstad är ju känd som en kaffestad, hur ser ni på det?

– Vi tycker att det är kul att få öppna där och vara med i Löfbergs hemstad. Vi har också en butik i Gävle där Gevalia finns, så det är inget uttänkt. Nu råkade det bli Karlstad då läget var för bra för att tacka nej till.

Praliner, lyxchoklad från bland annat Umeå och Malmö samt ett digert utbud av te och kaffe. Det är något som kommer att finnas i utbudet. Foto: Pressbild

Kedjans andra butiker är även de placerade främst i köpcentrum. Och det finns en anledning till det.

– Flödena är konsekvent bäst i köpcenter just nu. Skulle det finnas en bra gågata så är det höga hyror, så tack vare köpcenter har man garanterat flöde nästan året runt, säger Sigurd Wodlén Ödman.

Öppning är planerad till den 1 december, men kan bli något senare. Dock ska butiken vara i gång när julhandeln sätter i gång på allvar.

– Butikerna får in ungefär en tredjedel av omsättningen under julhanden, så vi vill ge dem en bra chans att etablera sig och få in en bra omsättning inför 2024.

Olof Ljungberg är centrumchef på Bergvik. Han är nöjd med den nya etableringen.

– Den här typen av verksamhet har vi inte, så det är såklart positivt att få in den. En butik med goa lukter som ger ett mervärde till våra besökare.