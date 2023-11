Annie Johansson från Koppom gör textilkonst som har både hantverksskicklighet och sex appeal.

Nu får hon en kvarts miljon – och en egen utställning i Borås.

Under torsdagen tar konstnären Annie Johansson emot The Nordic Award in Textiles. Det är Nordens största pris för textil konst och delas ut vartannat år, till ”en framstående konstnär i Norden som arbetar med textila material”.

Hela 250 000 kronor är priset på och Annie Johansson vet exakt vad hon ska göra med pengarna.

– Det första jag tänkte var att nu ska jag ta tjänstledigt. Jag jobbar på HDK Valand, Konsthögskolan i Göteborg, och det var redan bestämt att jag skulle vara tjänstledig i tre månader för en residensvistelse i Litauen. I och med att priset kom tog jag ledigt hela hösten. Det hade jag aldrig haft råd med annars. Sen tänkte jag att det hade varit fint att köpa en kontramarschvävstol. Inom vävning är det Rolls Royce-vävstolen. Nu ska jag investera i en sån!

”Gud vad störigt”

Hon fick beskedet om priset redan för ett år sedan, så hon har haft tid att ta in beskedet – vilket behövdes.

– Det var lite svårt att smälta till en början! säger hon.

Konstmuseet Abecitas grundare Bengt Swegmark ringde själv för att ge beskedet och han hamnade faktiskt i röstbrevlådan.

– Jag var på gymmet och det ringde och ringde och jag tänkte Gud vad störigt, vad är det här, säger hon.

Den sexiga naturen

Det är också på Abecita i Borås hon nu ställer ut. På fredag är det vernissage och hon fyller utställningen med både helt färska och äldre verk.

Museet utlovar i en utställningstext en ung och nytänkande konstnär, vars konst är inspirerad av ”naturen och av det sensuella i det textila materialet. Inte sällan är verken utmanande i sin form, och ögat skärps för att uppfatta vad för former man ser.”

En ledtråd i sammanhanget är att en tidigare utställning på Arvika konsthall fick titeln Sexy nature.

Annie Johansson ställde ut i Arvika konsthall hösten 2021. Foto: Tommy Andersson

– Ett grundläggande intresse jag har inom textilen är att jag premierar ett slags kroppslig förståelse eller läsning av ett verk, framför det intellektuella. Textilen i sig är ganska slagkraftig. Det är ett material vi har väldigt god kännedom kring på ett ordlöst och fysiskt sätt. Det är en huvudanledning till varför jag tycker textil är ett så fascinerande material, säger hon. Sen handlar mycket om att jag är väldigt intresserad av våra kroppars relation med vår omgivning och kanske framför allt med vår naturnära omgivning.

”Väldigt erotiska”

Hon berättar om medeltida nunnor hon läst om, som sökte existentiell förståelse genom naturen de omgavs av.

– Texterna de skrev från den här tiden är vad vi med våra ögon idag läser som väldigt erotiska. Jag blev tagen av att de kunde känna sådan åtrå till något än en annan människas kropp. Jag blev lite avundsjuk på det. Jag skulle också vilja ha en sån sinnlig upplevelse och började undersöka det i skulptur.

I sina verk använder hon bland annat material som svart siden, svarta fransar, läder, latex...

Små ledtrådar

– Jag jobbar med små ledtrådar som kanske får oss att tänka på något sensuellt eller sexuellt, men tar det alltid i något slags relation till naturen eller något som inte är en människokropp, eller något som är ett gränsland mellan vår kropp och vår omgivning.

Och, tillägger hon: hur skulle vår värld förändras om vi människor hade en mer sensuell relation till naturen?

” Jag är torsk på textil. Textil är ett sånt fantastiskt material och det finns mycket att utforska i det. — Annie Johansson

Att naturen och relationen till den är en stor del av hennes konstnärliga utforskande tror hon grundlades tidigt. Hon bor i Göteborg sedan 2008, men är uppväxt i Saxebyn utanför Koppom.

Intressant dubbelhet

– Jag har en jättestor kärlek till den plats jag kommer ifrån och det betyder jättemycket. Det är en stor anledning till att jag jobbar med det jag jobbar med, att jag över huvud taget är så intresserad av att titta på människans relation till vår natur och hur vi älskar den, men också missbrukar den på många sätt. Den dubbelheten är intressant.

Också konstintresset väcktes tidigt. Annie Johansson gick bildestetprogrammet på gymnasiet i Arvika. Textil av olika slag har blivit hennes uttryckssätt. I Borås visar hon både tovat hon broderat på och vävda verk.

– Jag är torsk på textil. Textil är ett sånt fantastiskt material och det finns mycket att utforska i det. Det är så väldigt taktilt och det ligger oss människor så nära. Vi har det runt oss och bär det på oss dagligen.