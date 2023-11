Laxholmen avslöjar nästa års stora konstsatsning: ”En kändis känd för sin konst”

Laxholmen i Munkfors överraskar - nästa sommarutställning ägnas en kändis som är känd för sin konst: den färgstarke Bengt Lindström.

”Surprise-surprise! Nu släpper vi nyhet! I år är kändisen en kändis för sin konst!” trumpetar Laxholmen glatt på sin Facebook-sida på onsdagskvällen.

Efter flera sommarutställningar med målande musiker och sångare – bland andra Petter, Dregen och Plura – är det sommaren 2024 en internationellt känd svensk målare som gäller.

Karriär i Paris

Bengt Lindström (1925-2008), känd för stora, abstrakta och ofta mycket färgsprakande målningar, hade rötterna i Härjedalen, men gjorde karriär i Paris.

Bengt Lindströms konst blir huvudnumret på Laxholmen sommaren 2024. Foto: Gunnar Lundmark / SvD / TT

Munkfors får hjälp med utställningen av Bengt Lindströms nära vän Curt Aspelin, som jobbade med att rama in Lindströms verk under decennier. Han har också skrivit flera böcker och även utställningskataloger om konstnären och har också själv en stor samling verk.

– Jag har över 4000 verk av konstnären och har gjort 100-tals utställningar. 2017 började jag göra minnesutställningar om Bengt Lindström runt om i världen, berättade Curt Aspelin för NWT i en intervju i samband med att han erbjöd Karlstad en Lindström-utställning i somras.

Världsturné - efter Munkfors

Karlstads kommun nobbade dock och istället blir har nu Munkfors nappat.

Enligt Laxholmens Facebook-inlägg blir Munkfors först ut i omstarten på en tänkt världsturné. ”Bengt Lindström- Art Tour and exhibition - The Master of Ancient Nordic Mythologi ställdes ut i Chicago 2019, men tog sedan paus på grund av pandemin.