Två företag överklagar upphandlingen av teknikhuset

Nyligen blev det klart att Peab stod som segrare i anbudsstriden om prestigebygget teknikhuset. Men nu står det klart att två företag vars anbud förkastats har överklagat upphandlingen till förvaltningsrätten. Det är företagen AF Bygg Väst AB och Consto AB.

– Vår klient vill bara att det här ska gå schyst till. Men som det är nu har kommuninvånarna förlorat 15 miljoner, säger beredningsjurist Marcus Telemo, Vestra jurister i Göteborg som företräder AF Bygg Väst.

Peab har vunnit upphandlingen genom ett anbud på nära 200 miljoner. Constos anbud låg på drygt 174 miljoner och AF Bygg Väst hade lämnat ett anbud på nära 185 miljoner.

I går inkom både AF Bygg Väst AB och Consto AB med överklaganden på upphandlingen till förvaltningsrätten.

Försvunnen bilaga

I överklagan från AF Bygg framförs att anledningen till att deras bud förkastats var för att en bilaga med tidsplan för bygget inte fanns med. En bilaga som företaget nämnt i inledningen av anbudet och refererat till.

– Tidsplanen var inget skall-krav för anbudet. Dessutom har AF Bygg mejlat flera gånger och ringt och försökt att nå någon på kommunen för att försäkra sig om att alla bilagor var med, utan att få tag i någon, säger Marcus Telemo.

Han framhåller att det är vanligt att bilagor kan försvinna när man skickar stora dokument och att kommunen borde ha hört av sig om att bilagan fattas.

AF Bygg Västs anbud låg 15 miljoner under Peabs anbud.

– De som jobbar med detta ska ju jobba för kommuninvånarnas bästa och se till att de får mest för pengarna. Nu visar det sig, eftersom de inte gjort vad de ska göra har ju kommuninvånarna förlorat 15 miljoner kronor, säger Marcus Telemo.

Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef vid Hagfors kommun, bemöter kritiken:

– Vi är av den uppfattning att vi gjort en korrekt bedömning utifrån de skall-krav som vi har satt i förfrågningshandlingen och den lagstiftning vi har att följa.

Hon kommenterar också den bortkomna bilagan.

– Under en pågående upphandling så ser inte vi anbuden. Vi kan inte öppna och ta del av dem i förväg, det är låst. Det har ju med säkerheten att göra. Även om vi hade fått kontakt med dem så hade vi inte kunnat gå in och sett om deras handlingar var kompletta. Det är varje enskild anbudsgivares ansvar att säkerställa att man lever upp till de krav som har ställts och att det man lämnar in är komplett.

Louise Sjöholm tillägger:

– Att den här bilagan har saknats i det här företagets anbud beror helt och hållet på att de inte lämnat in den, det är min övertygelse i det här.

NWT rapporterade nyligen också om en möjlig jävsituation när det gäller upphandlingen av teknikhuset. I överklagan skriver juristbyrån att ”AF Bygg vill göra rätten uppmärksam på att det föreligger misstänkt jävsituation mellan personal på Hagfors kommun och Peab, då beslutsfattare för tilldelningsbeslutet är närstående till anställd inom Peab”.

Louise Sjöholm kommenterar även detta:

– Det finns ingen som helst jävsituation här, den bedömningen gör man ju alltid. Vi har som chefer och ansvariga i alla våra processer ett uppdrag att bevaka om det finns intressekonflikter och det finns inga intressekonflikter över huvud taget här.

– När det är överklagat till förvaltningsrätten så innebär det att projektet ligger still i väntan på förvaltningsrättens dom.

Hur kan detta påverka tidsplanen för projektet?

– Det får vi se hur lång tid den här överprövningen tar. En överprövning riskerar ju alltid att påverka ens planering. Så en viss påverkan på sluttiden kan det ha, men det är för tidigt att säga exakt hur mycket.

NWT är också i kontakt med Förvaltningsrätten i Karlstad som meddelar att det kommer ta flera månader innan förvaltningsrätten kommer med en dom i ärendet.