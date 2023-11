Fyskollen – FBK-stjärnorna testades: ”So far so good”

Landslagsuppehåll och därmed matchfri vecka i SHL.

Det innebär fystester för Färjestad.

Tränaren Richard Kalenius drog igenom ett fysbatteri i flera delar under tisdagen.

Dagen bestod av cykeltester, snabbhet och kondition på is.

– So far so good. Jag har bara sett siffrorna som snabbast och behöver ta ett helhetsgrepp innan jag levererar något till spelare och coacher, säger Richard Kalenius.

Sommarens tuffa period med tung träning har sedan länge blandats upp med ett intensivt spelschema.

För fystränaren blir det en balansgång att hålla uppe nivåerna i gruppen under säsong.

– Värdena brukar gå ner lite från sommaren. Mitt mål är att minimera eller allra helst eliminera den förlusten. Det brukar alltid skilja lite, för den gruppen som spelar väldigt mycket blir det mindre fysträning och tvärs om för den gruppen som spelar mindre. Sedan behöver det inte bli att man blir sämre fysiskt av att spela mycket, det kan ge ett plus i konditionen i stället. Mitt mål är att totalen inte ska avvika för mycket.

Laget har som bekant gått som tåget under hösten.

Innan säsongen var Richard Kalenius riktigt nöjd med det arbete som lagts ner under sommaren.

Hur stor del tror du att gruppens fysik spelar in i framgången på isen?

– Med min roll vill jag såklart tro att det är jätteviktigt. Och det är klart, hade vi varit sämre tränade och blivit utspelade på fysik, då hade vi förlorat matcher på det. Vi behöver en viss basnivå för att kunna tävla i SHL, men sen är det svårt att säga. Det är inte säkert att vi hade vunnit fler matcher om vi hade varit några procent bättre tränade.

”Tog ett krafttag”

Förra säsongen kantades av skadebekymmer på många spelare.

Nu har det inte varit helt skadefritt, men betydligt gynnsammare läge sett över hela laget.

– Vi tog ett krafttag kring de skador vi såg ifjol. Vi hade till exempel en del fotledsskador då och det har vi jobbat med. Förra året hade vi inga överbelastningsskador, och det vill jag gärna se att det är på noll även i år. Men det är många saker som spelar in med skador. Dels har vi belastning, som jag kan vara med och styra, men sedan finns saker som vad motståndare gör och det är utanför vår kontroll.

Veckan fortsätter nu med träning för ett decimerat FBK.

Inte mindre än sex spelare är iväg på landslagsuppdrag.

Nästa match spelas på tisdag nästa vecka när Biel väntar i CHL-slutspelet.