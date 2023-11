Dubbla championat för Jakobsson när Årjäng avrundade säsongen

Magnus Jakobsson har firat stora triumfer i Årjäng under året. Bland annat med två V75-segrar vilket räckte för att bli champion både som tränare och kusk.

Under avslutningsdagen inledde Magnus med favoritseger bakom Always a Pleasure som visade sin höga klass och vann komfortabelt vilket banande väg för championatvinsterna.

– Vi hade väl lite stolpe in i dag vilket räckte för att vinna championaten. Höjdpunkten på Årjäng i år är såklart V75-dubbeln under stordagen, konstaterade Magnus som då vann med Charlock Wiking och Always a Pleasure.

Den sistnämnde hade inte startat sedan Unionstravet men visade tillräckligt bra klass från spets och vann sedan med fyra längder efter att ha travat sista kilometern på 12,8. Jakobsson ökade tempot rejält på sista bortre långsidan för att ge hästen ett fint lopp i kroppen inför en tilltänkt V75-start på Jägersro den 25 november.

Saganatt hade inte vunnit mer än ett lopp i år men nu när Göran Antonsens sto slapp möta lika hårt motstånd som i några av de senaste starterna blev det en överlägsen seger sedan Göran attackerat från andra utvändigt 700 meter före mål.

Max Orlando var nästan lika betrodd som Always a Pleasure och det var tur för favoritspelarna att det blev en tjuvstart i ett återkallat startförsök för i den starten galopperade Paw Mahonys häst hejdlöst. I den giltiga starten tog Paw det lite mer försiktigt väl medveten om att han hade bästa hästen och med stor sannolikhet skulle bli släppt till spets. Efter en stunds körning kunde Paw överta ledningen av Kristian Lindberg som körde Hard Center och vann sedan säkert.

Tog en dubbel

Magnus Teien Gundersen hade ett fint lunchbesök i Årjäng och vann dubbelt. Han inledde med Handy Mandy som spurtade bäst i ett lopp där Dianond Dealer såg "klar ut" när han med Ole Johan Östre lite oförklarligt rullade över i galopp i slutkurvan. Andra segern för norrmannen kom med Netto Pharma som när Global Discovery galopperade enkelt tog spets och fick bestämma efter behag. Hans Crebas visade upp Odette Valery i bra författning och visade det genom att från spets vinna med en halv längd före Magnus Jakobssons debutant Carbon Footprint som avslutade vasst.

Marcus Hultman körde resolut till spets med Peggblixten som varit i bra form på slutet och det räckte för att hålla undan för Kristians Lindbergs M.P Atle som försökte utmana på upploppet.

Lisa Skogh kunde inkassera andra tränarsegern på kort tid då Exhausted i sin första start sedan i maj visade att hon nu efter halsoperation är på rätt väg. Även här var det en ledare, Edmystica, som galopperade vilket förenklade det hela för Petter Karlsson som plussade för stoet i segerintervjun.