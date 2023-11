I en artikel i NWT 2017-10-07 ”Över 300 sprang för livet” framgår att dottern hade fått cancer. Vi som grannar kunde höra hennes kraftiga hackhosta. Vedröken har tidvis legat tät över området. 2021 konstaterades att jag fått cancer i urinblåsan. Har nu opererats två gånger. En gång för överlevnad.

Miljöbalken (MB) är en ramlag. Tillämpningen av MB utvecklas med samhällets utveckling. Detta görs bland annat med domar. Domar från Miljööverdomstolen (MÖD) blir en del av MB. Därför skall tillsynen enligt MB informera om domar.

Rubrik MÖD 2004:63: ”Föreläggande om begränsning av vedeldning /.../. Med hänsyn till risken för olägenheter för människors hälsa har småskalig vedeldning förbjudits under perioden 1 maj-30 september och i övrig tid begränsats till två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per tillfälle”. Vidare skriver MÖD: ”Utgångspunkten är att småskalig vedeldning i tätbebyggda områden endast får ske i mycket begränsad utsträckning”.

De skadliga aspekterna som förs fram i domen kommer inte från någon av parterna i målet utan från domstolen. Ett föreläggande är en juridisk term som innebär en myndighetsorder eller skyldighet.

I svar direkt 2019-10-22 på en insändare, då gått mer 15 år sedan MÖD:s dom, skriver Britt Carlsson, chef på tillsynsavdelningen Karlstads kommun:” Det finns inga regler som säger hur ofta du får, eller inte får, elda”. I Radio P4 Värmland 2022-08-17 hävdar Britt Carlsson att ”vi har inga lokala föreskrifter gällande vedeldning i Karlstad kommun. Vi stöder oss på MB”.

2023-07-04 publicerar miljöförvaltningen (MF) på sin hemsida ”Tips inför vedeldningssäsongen”. ”Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka”. Detta kan betraktas som en brasklapp. MF undviker konsekvent risken för människors ohälsa. Vem går in och letar efter föreskrifter när MF i massmedia klargjort: ”Det finns inga regler som säger hur ofta du får, eller inte får, elda”. Av MB Femte avdelningen, Tillsyn 26 kap 1§ framgår att tillsynsmyndigheten ska underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter genom information av bland annat domar.

Att informera skyldigheter på en hemsida genom att rubricera dessa som ”Tips inför vedeldningssäsongen” är inte förenligt med MB. Att rubricera en skyldighet som tips är inte att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter.

Förarbetet till MB prop 2019/2:137: Förbättrad tillsyn på miljöområdet: ”Ordet tillsyn får en delvis ny innebörd och avser främjande och kontrollerande åtgärder som riktas direkt mot ett tillsynsobjekt och som syftar till att se till att enskilda följer reglerna /.../ Ordet tillsyn bör vidare omfatta främjande och förebyggande åtgärder som riktar sig till en enskild aktör för att underlätta för den aktören att följa gällande regler”. Av propositionen framgår att informationen är riktad mot den enskilde. Det är därför oförenligt med lagen att under en rubrik om tips flika in det på en hemsida. Det är inte den enskilde som skall söka eventuell information. Ansvaret ligger på tillsynsmyndigheten. Braskaminer kräver bygglov och den enskilde kan därmed enkelt informeras.

Av MB framgår ”Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten ska 1. På eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse När Britt Carlsson vid intervjun i P4 för fram ”Vid störning i samband med vedeldning skall man absolut i första hand kontakta sin granne” bäddar hon för en rättslöshet.

2023-08-08 skrev jag till Naturvårdsverket och undrade varför de i sin PM Praxis vedeldning i dom MÖD 2004:63 inte hade tagit med domstolens syn på hälsoriskerna. Dessa risker var centrala för synen på domstolens syn på en mycket begränsad omfattning av vedeldning. PM har nu uppdaterats 2023-08-22 och omfattar nu domstolens syn på hälsorisker.

Naturvårdsverket är tillsynsvägledande för MB. 2022-09-18 intervjuas i DN Roger Sedin, enhetschef på luftenheten på Naturvårdsverket. ”All rök som kommer ut vid vedeldning är hälsofarlig och miljöpåverkande”. ”Den senaste forskningen visar att luftföroreningar är farligare än vi tidigare trott. De små, giftiga partiklarna ger allt ifrån hjärtinfarkt till stroke – och död”. ”Luftföroreningar påverkar barn mycket mer än vi trodde tidigare. Vi ser att barn har sämre lungkapacitet resten av livet om de växer upp i måttligt förhöjda luftföroreningsområden. Det finns också kopplingar till autism och demens.” ”Det är framför allt personer som bor i tätbebyggda områden som behöver tänka till innan brasan tänds, då även andra kan drabbas av gifterna som släpps ut.”

Men cancern då? I MÖD:s dom räknas upp några vid vedeldning skadliga substanser. Bland annat PAH, kväveoxid och aldehyder. Bens(a)pyren är klassat som en cancerframkallande luftförorening. Ämnet ingår i gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som bildas vid vid uppstart och ofullständig förbränning. Naturvårdsverket Rapport 5765: ”Bens[a]pyren är cancerframkallande för människa (IARC grupp 1) och kan orsaka bland annat lungcancer, urinblåsecancer och hudcancer”. I Sverige går cirka 1 000 människor en förtidig död till mötes till följderna av småskalig vedeldning (Naturvårdsverket, Umeå universitet). Till detta kommer många sjuka. Detta leder till en ökad vård som belastar en redan hårt pressad organisation.

Nej, jag kan inte bevisa att just min sjukdom har uppkommit genom vedeldning. Men förutsättningarna har funnits i området. Detsamma gäller flickans cancer. Vid vedeldning kan vem som helst drabbas av ohälsa.