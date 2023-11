Ludvig Milton och Simon Åberg från Säffle förlorade första matchen i quizpodden When We Were Quiz, som bland annat drivs av Erik Niva.

Värmlänningarna ställdes mot producent- och poddprofilerna Emil Persson och Nichlas Niemi där matchen slutade 40–36, efter att Simon Åberg blivit för het och bommat en fråga.

– Han tog för sig lite väl mycket där, så jag slänger honom under bussen den här gången, säger Ludvig Milton och skrattar.

Quizpodden är i full gång. I det innovativa konceptet testas välkända personers kunskaper inom fotboll.

I fredags började den tredje och sista delen av gruppspelet. Där dök plötsligt två mindre kända fotbollsnördar från Värmland upp för att delta.

Ludvig Milton och Simon Åberg från Säffle tävlade mot Emil Persson, som driver Fördomspodden och som är producent för Filip och Fredriks frågesportsprogram Alla Mot Alla.

Han tävlade tillsammans med Nichlas Niemi, Hammarbyfantast, TV-makare och producent. Även han driver en podcast. Podden heter Recept Tack, som han gör tillsammans med skådespelaren Jerka Johansson.

Ludvig Milton och Simon Åberg representerar lyssnarnas lag och visade prov på stora kunskaper under deras deltagande i första matchen.

Tävlingen bestod av tre huvudkategorier och ett antal minimoment.

Första kategorin var ”Hyss och allvar med Glenn Hysén”, som sedan följdes upp av ”Play that funky mästerskapslåt” och som avslutades med ”Barcelonabarn av vår tid”.

Slog poängrekord

Säfflekillarna skrapade ihop 36 poäng, vilket inte räckte till seger då Emil Persson och Nichlas Niemi prickade in 40.

– Tidigare matcher har avgjorts på typ 25 poäng, så det var lite surt, säger Ludvig Milton.

Detta väckte även stor beundran hos programledaren.

– Jag vill bara säga att jag är otroligt imponerad över båda lagen. En match i hög kaliber, säger Håkan Andreasson.

Kastar lagkamraten under bussen

Säfflekillarna började bra och det var jämt redan efter första kategorin.

– Sedan gjorde vi någon liten miss som gjorde att vi låg typ två poäng efter hela matchen. Efter det var vi tvungna att chansa lite, säger Ludvig Milton.

Han fortsätter:

– Vi föll på att min kollega var lite väl självsäker på en fråga där han svarade fel. Jag hade ett annat svar, som sedan visade sig vara rätt, men Simon var lite väl het på gröten där.

Du skyller på din lagkamrat?

– Han tog för sig lite väl mycket där, så jag slänger honom under bussen den här gången, säger Ludvig och skrattar.

– Jag själv får mer luft i nästa avsnitt som vi är med och tävlar i. Det kommer den 17 november, avslutar Ludvig Milton.