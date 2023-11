En blind 86-åring lämnades på gatan efter en sjukresa och blev påkörd. En dement 84-åring lämnades i snökaos och mörker på en 80-väg.

Den senaste tidens allvarliga incidenter har fått flera NWT-läsare att reagera starkt.

Sparka förarna omedelbart

Läser om de två äldre männen som lämnades åt sitt öde i Filipstad och Karlstad. Enligt mig, som tidigare sjuk- och färdtjänstförare finns bara en sak att göra med de två förarna: sparken med omedelbar verkan! De har ju visat sig totalt olämpliga som förare. Dra in deras taxilegitimation.

Nu får det vara nog!

Vad är det för förare ni anställer och sedan, när det hänt, har svårt att få tag i föraren? Dessa har verkligen brustit i tjänst och ska inte vara anställda längre.

Först läser man om en äldre kvinna som blir utkastad ur taxin då hennes betalkort inte togs emot vid betalning. Sedan om en demenssjuk man som släpps av vid stora vägen och irrar åt fel håll i snömassorna. En blind 86-åring lämnas utanför bostaden istället för att hjälpas in i bostaden.

Nu är det dags att ta tag i dessa missförhållanden. Det finns folk med empati och sunt förnuft som vill ha anställning.

Vem tar på sig ansvaret när denna nonchalans leder till ett riktigt otäckt tillbud?

Får inte ta ledarhund med sig

Det är inte bara en stackars farbror som blir lämnad vind för våg av färdtjänst/sjukresor. Det har här i Värmland hänt ett flertal tillfällen de senaste åren att synskadade som beställt transport med ledarhund, på samma sätt som man beställer hand i hand, blivit vägrade transport när bilen kommer och chauffören ser att en hund ska med. Trots att resan är beställd med ledarhund. Chauffören vars ansvar är att se till att den synskadade personen kommer tryggt hem har då lämnat personen stående ensam i väntan på ny transport vilket kan ta lång tid. Att då som synskadad få stå och vänta ibland upp till två timmar sena kalla, ibland regniga kvällar, kanske på främmande plats utan att ha möjlighet att ta sig någonstans, inte ens på toaletten om det skulle behövas, kan få vem som helst att få rysningar. De kan inte gå in någonstans och sätta sig i värmen och vänta för de vet ju inte vart de ska gå. De måste då förlita sig på en omgivning som de inte ser. Att inte kunna se och ensam stå och vänta på en transport som även nästa gång kanske nekar att ta med hund. Förfärligt!

Vilken fruktansvärt utsatt situation den människan blir utsatt för i ett Sverige som idag 2023 predikar för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. När de påpekat detta hos transportören har de fått ett ljummet bemötande som inte lett någonstans. De har inte brytt sig. Flera personer med ledarhund känner sig så otrygga med att boka resor med hund så de tvekar att anmäla sig till aktiviteter och möten eller ställer in aktiviteter som de gärna skulle deltagit i och då på grund av att de inte känner sig säkra på att de kommer hem ordentligt. Skandal!

Undantaget som bekräftar regeln?

Detta utspelade sig på Strandvägen i ett av husen. Färdtjänstbilen kom med en herre som drog sin rullator och till synes inte behövde någon hjälp för att komma in i huset. Jag tog plats i hissen och herren med rullator kom efter mig in. Föraren av färdtjänst bilen var också med. Då sa herren med rullatorn att han inte behövde följa med. Föraren svarade att hans order var att följa hela vägen in i lägenheten.

Detta var den perfekta föraren av färdtjänst, bara hoppas att han inte är den enda.