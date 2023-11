Guldhjälten i stor NWT-intervju: ”Färjestad kändes som mitt andra hem”

Han blev stor guldhjälte när han skickade iväg pucken som innebar att Färjestad tog ledningen i den avgörande finalmatchen i Luleå.

Jesse Virtanen berättar i en stor intervju om nya livet i Schweiz, hur han imponeras av årets upplaga av Färjestad – och minns tillbaka på åren i Värmland med värme.

Karlstad är täckt av snö när jag ringer Jesse Virtanen.

I Schweiz, precis intill gränsen till Italien där den förre FBK-backen finns, lyser dock snön med sin frånvaro.

– Förra vintern hade vi bara snö två dagar, man får åka en bit om man vill komma till mer vinter. Det regnar här på vintern, och det är kanske lite för varmt för en finsk kille, skrattar den förre FBK-backen.

Sedan två säsonger spelar Jesse Virtanen i Ambri-Piotta i Schweiz högstaliga. När vi pratar har han precis kommit hem från träningen. Dit har han samåkt med några lagkamrater.

– Vi spelar i Ambri, men bor i Bellinzona. Det ligger en bit bort så vi pendlar in tillsammans.

Berätta om Ambri!

– Det är en liten plats, 200 personer och en hockeyrink kan man säga, säger Virtanen med ett skratt. Vi har 40 minuter till gränsen och ungefär en timme till Milano. Läget är riktigt bra. Arenan ligger mellan bergen och det finns egentligen ingenting mer i Ambri än en bensinmack och en ishall. Man kan säga att det är lite som Leksand. Ett litet ställe, dit folk åker från alla möjliga ställen för att se på hockey. Här är ju avstånden korta om man jämför med Sverige och Finland.

Lagen i schweiziska ligan spelar normalt tre matcher i veckan.

– Det är match på tisdagar, och sedan fredag och lördag. Jag gillar upplägget. Matcherna startar också lite senare här.

Hur skiljer sig hockeykulturen mot den du hade omkring dig i Sverige?

– Kulturen är annorlunda här. Vi är inte den största klubben i Schweiz. Jämför man med Sverige så är SHL en liga där alla lag kan vinna matcher, här är det ett större ”gap” mellan klubbarna. Här är vårt första mål att gå till slutspel och sluta topp tio. Jag tror att vi har en bra chans till det.

Jesse Virtanen spelade i Färjestad i fyra säsonger, och han berättar att han bara har goda minnen från tiden i Värmland. Foto: FREDRIK KARLSSON

Han fortsätter:

– Ser man på hockeyn är den nog närmare Sverige än Finland, skulle jag säga. I Sverige är alla lag riktigt bra, man har sex backar som är bra och alla kedjor kan producera. SHL är en tuffare liga, men de bästa lagen här är bland de bästa i Europa.

Hur är supporterkulturen?

– Vi har väldigt bra fans, de är högljudda som italienska fotbollsfans. Vi tar in runt 6000 personer i arenan och det är nästan alltid fullsatt. Sen startar matcherna sent, som sagt. Och det kanske inte är det bästa för barnfamiljer, men det är alltid tryck.

Jesse Virtanen kom till Färjestad första gången inför säsongen 2017/2018, han gjorde två riktigt starka år innan han testade på KHL-spel i två säsonger.

Efter det kom han tillbaka till Färjestad för två nya framgångsrika år. Den sista säsongen slutade, som ni alla vet, med SM-guld.

– Det var en underbar tid, minns backen. Sista året, när vi vann, är det största som hänt i min karriär. Jag har många fantastiska minnen, både från hockeyn såklart men också från livet utanför isen. Jag älskade tiden i Färjestad och har bara fina minnen från åren i Karlstad. Färjestad kändes som mitt andra hem, det var alltid lätt att komma till Karlstad efter sommaren, och familjen gillade det också.

Och Virtanen har inte släppt Färjestad.

– Jag håller ögonen på laget. Jag har sett några matcher och har kontakt med några av grabbarna fortfarande och med Arto (Mäntymäki, materialare), han är ju halvfinne, säger Jesse med ett skratt. Alltid när jag har chansen så kikar jag. De ser starka ut.

Jesse Virtanen jublar efter sitt mål i Luleå tillsammans med Patrik Lundh och Jacob de la Rose. Foto: JOHANNA LUNDBERG

Vi pratar om Färjestads guldsäsong, som ju i november 2021 absolut inte hade något skimmer omkring sig.

– När man tänker på hur säsongen var, med allt som hände... Alla visste ju att vi hade ett riktigt bra lag, men vi fick inte ihop det. Så kom Mitell in, och något hände. Tänk alla spelare vi hade i laget... Lennström som kom in under säsongen. Ja, på slutet var det enda målet för oss att vinna ligan.

Vad var det som hände när Mitell kom in?

– Det började på träningarna. Allt förändrades. Även kulturen i omklädningsrummet. Det var det vi behövde, och när jag tänker på det är jag glad att vi kunde förändra allt och att vi klarade av det.

Jesse Virtanen kommer alltid bli ihågkommen i FBK-kretsar för målet han gjorde i game seven i Luleå. Det första, som på något sätt hittade in bakom Joel Lassinantti, och som gav hela Värmland glädjefnatt.

Och många minns säkert när hans puck hittade rätt i finalmatchen som avgjordes mitt i natten.

– Alla fyra år jag var i Färjestad hade jag en stor roll. Det är det man vill ha, att vara på isen så mycket som möjligt och jag är glad att jag fick ha den rollen.

Vad minns du bäst från åren i Färjestad?

– Guldet givetvis, men också livet i Karlstad. Det var en fantastiskt bra klubb på många sätt, alla var fokuserade på hockeyn. Vi i laget – men också de som jobbar på kontoret – alla visste vad de behöver göra för att vi skulle nå målet tillsammans. Alla hade verkligen samma mål och jobbade så hårt för att komma dit.

Jesse Virtanen var en mycket omtyckt spelare i Färjestad under säsongerna i den värmländska klubben. Foto: FREDRIK KARLSSON

Virtanen har fått en flygande start på säsongen i Ambri-Piotta. Han är på väg mot sin mest målrika säsong i karriären.

– Jag är glad att jag har gjort några mål såhär långt. Det har börjat bra. Vi spelar okej, och kämpar på. Förra säsongen förlorade vi åtta matcher i rad, så vi vet vad vi behöver göra för att inte hamna där igen.

Vid sidan av isen har familjen utökats med en liten pojke.

– När jag inte spelar eller tränar tillbringar jag tid med familjen, och träffar andra importspelare och deras familjer. Har vi en ledig söndag brukar vi gå på middag tillsammans nånstans.

Han fortsätter:

– Och så försöker jag som sagt se lite av Färjestad, men det blir kanske inte så intensivt när jag är hemma med grabben, skrattar Jesse. Men jag kollar alltid resultaten. Färjestad har ett bra lag, men man vet aldrig – många lag är bra i SHL. Jag är i alla fall glad att de går bra, och det är mycket jag känner igen från min tid där. De har samma killar i powerplay med ”Lilliz” och ”Linkan”. Nygård ser bra ut som alltid, och Åslund ser fortfarande bra ut. Imponerande av ”gammelgubben”!

Virtanen har ett år kvar på kontraktet i den schweiziska klubben efter den här säsongen.

– Det är lite tidigt än att börja tänka framåt. Just nu gillar jag det här, men man vet aldrig vad som händer. Jag gillade ju Sverige också. Som sagt, det är tidigt än att börja tänka på framtiden men Schweiz eller Sverige känns inte omöjligt.