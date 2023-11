Det låg ett skimmer över ängen ner till papperstidningen. Den låg och väntade på mig i brevlådan.

En annan gentleman kom promenerandes. Han bar hatt och verkade målmedveten.

Herrar i hatt skall man hälsa på. Så gjorde jag , morgonpigg och munter:

"Doktor Livingstone, I presume?"

Han, den andre gentlemannen, stannade upp. Lyfte på hatten och sade: "Och ni är Stanley, förmodar jag. Jag letar efter Nilens källa, men hittar blott Klarälven. Kanske ni, som journalist, vet var. "

Nilens källa

Jag nickade och pekade bort över skogsdungen. Vi båda log och tyckte dagen börjat bra. Så gick han sin väg, mot Nilens källa. Jag återvände med tidningen i min hand.

Originalet, David Livingstone från Storbritannien , var upptäcktsresande och missionär. År 1866 gav han sig ut på färd att söka Nilens källa.

Kontakten hem blev allt mer sporadisk för att till slut upphöra helt. Det var då en tidning bestämde sig för att söka honom.

Och man anlitade en journalist att leda expeditionen. Det var Henry Morton Stanley.

Folksamling

Livingstone hade varit borta i fem år, Stanley hade letat i ett drygt halvår, då han såg en gråskäggig man omgiven av en lokal folksamling. Platsen var Ujji vid Tanganyikasjön.

Stanley såg och förstod vem det var. I sin rapport till The New York Herald, beskriver Stanley hur han med dunkande hjärta ville springa fram till den gråskäggige mannen och omfamna honom.

Stanley beskriver att blyghet och falsk stolthet ledde honom att istället lugnt ta av sig hatten och ställa frågan.

Humoristiska

Orden har blivit berömda för sin närmast humoristiska försiktighet.

Livingstone var den ende blekvite mannen inom många mils omkrets. "Presume" innebär att antar något man har goda skäl ta för givet.

Enligt samma källa( Stanley) svarade Livingstone "Yes", på den frågan och Stanley svarade: "I feel thankful that I am here to welcome you" .

Huruvida replikerna är korrekta eller inte vet bara de inblandade. Men så skrev Stanley i sin rapport som blev klassisk.

En spännande bok blev det förvisso. Det berättas bland annat om hur han, nästan, blev uppäten av en krokodil.

Vänner

Stanley hade egentligen planerat att bara stanna tillräckligt länge med Livingstone för en intervju. Men de båda blev snabbt vänner och gav sig bland annat ut på upptäcktsturer på Tanganyikasjön.

Stanley försökte övertala Livingstone att återvända till Europa. Men detta med Nilens källa fanns kvar som mål och öde.

1873 påträffades han död. Han balsamerades och skickade till London, där han jordfästes i Westminister Abbey april 1874.

Sir Henry Morton Stanley, han adlades för sin bedrifter, hann med flera äventyrsresor. Han dog i London 1904.

En god livfull helg väntar,

I presume