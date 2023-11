Mille Backlund tvåmålsskytt när Viking vann

Viking vann mötet med Charlottenberg hemma med 5-4 (2-2, 2-1, 1-1) på fredagen i HockeyTrean Värmland.

– Tycker vi bjuder in Charlottenberg i matchen lite onödigt gång på gång. Vi borde avgjort tidigare, men såna här segrar stärker laget och det är alltid positivt. Johannes Matses är ikväll vår dirigent och är en stor faktor att vi tar 3 poäng. Även plus till vår tuffa back Jakob " Bula" Lundberg som går in stenhårt i situationerna, tyckte Vikings tränare Anders Persson, efter matchen.

Charlottenbergs lagledare Helge Wiklund tyckte så här om matchen:

– Jämn match där Viking drog längsta strået denna gång.

Segern var Vikings femte på de senaste sex matcherna.

Charlottenberg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.25 slog Filip Karlsson till assisterad av Emil Henriksson.

Viking kvitterade till 1-1 efter 8.51, när Mille Backlund slog till framspelad av Andreas Bergström och Johannes Matses.

Laget tog också ledningen efter 12.09, när Johannes Matses fick träff på pass av Mille Backlund.

Charlottenberg kvitterade till 2-2 efter 14.19, när Gustav Nilsson hittade rätt på pass av Erik Nilsson.

Viking gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2-2 till 4-2, målen av Lucas Juhlin och William Lundgren.

Charlottenberg reducerade dock till 4-3 genom Viktor Qvist med 1.31 kvar att spela av perioden. Viking utökade ledningen igen, på nytt genom Mille Backlund efter 6.07 i tredje perioden.

Otto Kihlstadius reducerade förvisso, men närmare än 5-4 kom inte Charlottenberg.

Vikings Johannes Matses stod för ett mål och tre assists.

Förlusten var Charlottenbergs tredje uddamålsförlust.

Charlottenbergs nya tabellposition är femte plats, medan Viking leder serien.