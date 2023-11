Om man är 25 år och har dragit in nån miljard bara på att turnera världen runt – men får finna sig i att rätt plötsligt ha blivit omyndigförklarad och fått sin gamla svikarpappa som förmyndare och han sitter på kvällarna och tittar på serier på tv innan han tycker att han ska göra sitt jobb lite som vuxen förmyndare, så där, och bestämmer att du inte ska få äta efterrätt(!).

Hur känns det, tror ni?

Efterrätt. Hallå. Pappa, jag är 25 år…

Nu bestämmer daddy.

Hur hanterar man det? Hur undviker man att regrediera och verkligen bli ett barn igen?

Jag läser Britney Spears alldeles nyutgivna memoarer ”The woman in me”.

Det är en skakande läsning.

Hon är skadeskjuten och ledsen – och samtidigt både stursk och kaxigt bitter. Mest på sina föräldrar som svek, men också på såna som oss i media som inte bara svek, vi förföljde henne praktiskt taget ända ner i graven när det var som värst.

Paparazzis stod utanför sjukfönstren, ungefär lika skabbiga som fotograferna som trängdes runt Brigitte Bardots spyor i Saint-Tropez i SVT-serien i somras.

Britneys bok är en fantastiskt stark läsning.

Nyttig. Obehaglig. Nödvändig.

Det är ett porträtt på en hög nivå av en pappa som mest bryr sig om sig själv och betydligt mindre om sin dotter. Kontroll. Hets. Vikthets. När hon mår som sämst och får psykiatrisk krisbehandling och sluten vård - då tvingar han ändå ut henne på evighetslånga turnéer och show efter show i Las Vegas. Bizniz as usual. Cashen ska in.

Men hon får inte äta kosttillskott. Det får hon inte.

Eller efterrätt.

Det var 13 års helvete.

* * *

Ingen bra höst för pappor, alltså.

Jag ser också den fantastiska nya tv-serien om David Beckham på Netflix. Även han hade problem med sin pappa. En jobbig slavdrivare utan något större hjärta.

Han drev sin son som en produkt. Lyssnade inte på hans känslor. Elak.

* * *

Som sagt; det här är verkligen inte pappornas år.

De norska löparbröderna Ingebrigtsen skildrar också en elak pappa. Slavdrivare. Slog barn. Lyssnade inte på pjåsk.

* * *

Men Britney:

Jag minns hur det var 2002 när jag just sett Britney Spears biofilm ”Crossroads”.

Jag minns att jag rusade från biografen för att jag var så himla g-e-n-e-r-a-d.

Hon skriver mycket om ”Crossroads” i nya boken. Hur illa hon mådde just då, men föräldrarna tvingade henne jobba 18 timmar om dagen. Det är lite som att läsa boken om Avicii, som aldrig fick vila och vara ledig.

”Crossroads” handlade om tre jobbiga high-shcool-tjejer i USA. En lite svart, en är lite blond och den tredje är lite... ja, faktiskt var hon nästintill en riktig skådis.

Men jag blev mest generad när jag såg filmen.

Jag minns att jag tänkte att det var som att se den där traditionella snygga bruden som fanns i alla tjejgäng på bio, en som hade lite rådjursblick och fick säga alla de där pinsamma sakerna eftersom hon var så himla söt att alla bara måste gilla henne för att inte verka avundsjuka...

Oops I did it again, typ.

Det var avskyvärt, tänkte jag i min exil i USA där jag var och jobbade på OS i Salt Lake City. Det är ju verkligen inte de där söta tjejerna som får världen att snurra, som nöjesindustrin vill få oss att tro. Det är ju fula oansenliga tjejerna som håller igång världen. Det är de fula tjejerna som får killarna att... överleva, sa jag till mina sportkompisar på OS.

De fattade ingenting. Jag var lite brådmogen på den tiden, det medges, men man blir lätt sån i den ansträngt manliga sportvärlden.

Mamma Spears säger att det är bra att de är tre tjejer som delar på huvudrollerna för nu behöver ju inte Britney ensam ansvara för hur det blivit. Verkar som om hon förbereder sig på lite... dåliga recensioner... eeh?

Men jag gillade är att Britney själv tog just den biten med ro:

– Uppriktigt sagt, om kritikerna skulle gilla den skulle jag bli v-e-r-k-l-i-g-t orolig, för allt som kritiker gillar tycker jag är direkt avskyvärt.

Nu släpps för övrigt ”Crossroads” ut stort på bio igen i USA och det talas om ett lite missförstått mästerverk. Otippat, men varför inte. Den gjordes ju sju år innan pappan fick henne förklarad som omyndig medan hon själv sjöng ”I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”.

* * *

Men gräsliga pappor var det. Höstens stora trend.

Ni har väl läst Andrev Waldens August-nominerade bok ”Jävla karlar”? Det är verkligen den definitiva boken om usla pappor. Andrew hade sju kassa – på sju år. Fantastiskt bra bok. Kan mycket mycket väl vinna.

* * *

Nämnde jag förresten att det är Fars dag nästa söndag?

Måste vi väl fira... eller?