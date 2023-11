Värmlänningar tävlar i Erik Nivas fotbollspodd – ställs mot kändisar: ”Helt otroligt”

Säfflekillarna Ludvig Milton och Simon Åberg testar sina kunskaper i Erik Nivas fotbollspodd When We Were Quiz. I frågesportspodden tävlar bland annat Jonas Olsson, Marcus Birro och Bosse Andersson.

Nu ska de okända 32-åringarna från Värmland representera det svenska folket och ”lyssnarnas lag”, där de ställs mot giganterna.

– Erik Niva och övriga i produktionen blev imponerade över mina kunskaper säger, Ludvig Milton.

För fyra år sedan startade den välkända fotbollsjournalisten Erik Niva tillsammans med Håkan Andreasson podcasten When We Were Kings.

Den 22 september i år tog duon ett nytt grepp och lanserade en ny poddserie vid namn When We Were Quiz.

I detta nyskapande format sätts kända profiler på prov när det kommer till deras fotbollskunskaper.

Ska representera poddens lyssnare

Nu på fredag är det dags för den tredje och avslutande omgången av gruppspelet.

Där hittar vi två relativt okända fotbollsentusiaster från Värmland, Ludvig Milton och Simon Åberg från Säffle, som kliver in i matchen.

– Vi är ”lyssnarnas lag” och ska representera svenska folket, säger Ludvig Milton.

Erik Niva, Håkan Andreasson, Hannah Widell, Alexander Sjöblom och Felix Gran är Perfect Day-gänget bakom nya frågesportspodden ”When We Were Quiz”. Foto: Pressbild Foto: pressbild

I quizformatet delas lagen upp i tre olika grupper, där varje grupp består av tre lag och där varje lag representeras av två kända profiler som tävlar mot varandra varje vecka.

Bland de tävlande i grupperna finns bland annat Jonas Olsson och Fritte Fritzson, Daniel Larsson och Jonas Dahlquist, Marcus Birro och Bosse Andersson, samt bröderna Jihde.

– Vi skickade in en ansökan om att få vara med. Jag tror vi formulerade oss på ett bra sätt, sedan har jag varit med i ett poddavsnitt med When We Were Kings tidigare också, så Erik Niva hade lite koll på mig.

Jaså? På vilket sätt har du varit med i podden?

– Ett stående segment i podden är att de snappar upp intressanta historier om folk som har vunnit på Stryktipset. 2018 vann jag 750 000 dagen innan julafton, så jag var med och berättade lite om det, säger Ludvig Milton.

Han fortsätter:

– Erik Niva och övriga i produktionen blev imponerad över mina kunskaper redan då och vi har haft lite kontakt sedan dess. När jag och Simon Åberg skickade in vår ansökan tyckte Erik Niva och de övriga på redaktionen att vi skulle vara ett bra val och att vi skulle kunna göra bra ifrån oss.

Från When We Were Kings till When We Were Quiz. Erik Nivas nya frågesportspodd. Foto: Jessica Gow

Ludvig Milton och Simon Åberg är båda 32 år gamla och kommer ifrån Säffle.

Podden beskriver dem som pålästa, nyfikna och kaxiga, samt att de sitter inne på sensationella kunskaper inom fotbollshistoria.

– Min X-factor ligger inom VM. Simon kan alla Manchester Uniteds resultat från säsongen 04/05 och framåt. Han kan även alla målskyttar, vem som gjorde assist och vart han var. Det är ett partytrick som han har.

Studerade italienska smeknamn

Värmlänningarna är fotbollstokiga och har varit det sedan de var fem år gamla.

Ludvig, som idag pluggar Sports Management och som är involverad i att arrangera inofficiella VM i Säffle varje år, berättar att det mesta från 1994 och framåt har de koll på, men att de inför deras deltagande har fått läsa på lite.

– Bland annat så pluggade vi in de italienska smeknamnen på ”Gre-No-Li” (Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nils Liedholm).

Sjukt nog så dök just den frågan upp.

– Ja, det var ju helt otroligt, så där satte vi full pott.

Avsnitten spelades in för två veckor sedan, men börjar alltså att släppas den 3 november.