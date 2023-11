I en intervju i Expressen (31/10) befäster partiledaren Muharrem Demirok Centerns placering i vänsterburen. Något annat hade förvisso förvånat, och hans parti fortsätter därmed resan mot total irrelevans.

Centerpartiet brottas med stora problem, inte minst identitetsmässiga. Man befinner sig farligt nära riksdagsspärren i opinionsmätningarna, och väljarnas förtroende för partiledaren Demirok är mycket lågt. Och ingen vändning är i sikte, i alla fall inte så länge de håller fast vid vänsterkursen.

Detta är inget nytt, utan är en utveckling som präglat Centerpartiet långt innan någon väljare ens visste att Demirok existerade. Det var företrädaren Annie Lööf som slog in på kursändringen och gjorde motståndet mot Sverigedemokraterna till huvudfrågan som överordnades allt annat, inklusive de politiska sakfrågorna. Att Demirok blev efterträdaren istället för någon mer landsbygdsorienterad var helt följdriktigt.

SD-motståndet gör att Centern också blir emot allt borgerligt samarbete och av nödtvång placerar sig i det rödgröna laget. Därmed förlorar man också allt inflytande då de rödgröna, särskilt Socialdemokraterna, vet att C inte har mycket annat val. Så har C gjort sig politiskt irrelevanta. Vem lyssnar på C i dag?

Att Centern kanske inte ens behövs gör saken värre för dem. När opinionsmätningar visar på att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet vågade sig V-ledaren Nooshi Dadgostar ut och säga att Centern inte behövs, och att dess ekonomiska politik var rent skadlig. Och visst skulle ett rödgrönt samarbete bli betydligt enklare utan C.

Detta verkar ha berört Demirok som i intervjun beklagade hennes tonläge, och sade att han själv skulle dra sig för att kalla Vänsterpartiet skadligt. Detta sagt om ett parti som fortfarande inte gjort upp med kommunismen, och som via sitt biståndsorgan VIF skickat skattepengar till ett projekt drivet av den palestinska terrorgruppen DFLP, som erkänt att de deltog i terrormassakern på civila israeler den 7 oktober.

Däremot duckar han inför frågan om han kan sitta i en regering med V. Å andra sidan säger han sig på riksplanet sakna de blocköverskridande samarbeten som finns i många kommuner. Men eftersom SD fortfarande skall portas så innebär det inget annat än ett återupprepande av samma destruktiva mentalitet som gav oss december- och januariöverenskommelserna.

Han förminskar också Ulf Kristersson när han säger att valet och striden står mellan Jimmie Åkesson (SD) och Magdalena Andersson (S). Och då är Kristersson ändå statsminister. Men det är helt enligt S regelbok.