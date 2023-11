Andreas vill få igång dödssnacket: ”Många dör i sällskap av Malou von Sivers”

Det började med en fråga från en bekant, Jenny Gedda, som just förlorat sin syster i cancer: ”Kan ni inte uppfinna något som gör att det inte är riktigt lika svårt?”

För fem år sedan antog Andreas Stjärnhem utmaningen att försöka hitta ett sätt att underlätta den sista tiden i livet.

– Många upplever att de befinner sig i ett limbo av maktlöshet, säger han.

Vården tar hand om den fysiska och den psykiska delen av livets slutskede. Tron den existentiella.

Nu försöker Andreas Stjärnhem och kollegorna på innovationsbyrån Sticky beat ta sig an den sociala dimensionen. Tillsammans har de skapat en digital plattform som skulle kunna bli en del i framtidens palliativa vård.

För kompisen Jenny Gedda hade det varit en tung upplevelse att sitta vid sin systers dödsbädd.

– Döden sparkar in dörren när den kommer, vi pratar så lite om den att vi är helt oförberedda, säger Andreas Stjärnhem, innovation manager på Sticky beat.

Fanns det något sätt att göra den här tiden lite ljusare?

– Den sociala dimensionen lämnas i det stora hela till de anhöriga själva.

Med stöd av Innova kunde ett projekt påbörjas.

– Vi började med att ha workshops med anhöriga och vårdpersonal för att börja förstå vad som händer, säger Andreas Stjärnhem.

– Anhöriga beskrev sina upplevelser av lokalerna med ord som ”gröt-beige” och ”kliniskt”. Det första vi testade var att bygga upp ett alternativt vårdrum här i våra lokaler.

Där fanns möjligheter att skapa upplevelser med hjälp av ljus, ljud och lukt.

– Det var första steget. Det vi till slut kom fram till var att upplevelsen inte har med rummet att göra, säger Andreas Stjärnhem.

När de gick vidare handlade det i första hand om att skapa gemenskap och delade upplevelser hos de närmaste.

– Vi undersökte vad man behövde hjälp med. En sån sak var ”vad kan man prata om?” Kan man prata om semestern? Då finns ju den här personen inte kvar.

Resultatet av deras arbetet har blivit en digital plattform där den döende själv och anhöriga kan dela med sig av tankar, känslor och praktiska detaljer.

– Man får något att samlas kring.

Nu väntar nästa steg innan det är dags att försöka få ut uppfinningen i verkligheten.

– Vi har fått klartecken från ett palliativt vårdboende och ska få komma dit och samtala med ”huvudpersonerna”, personer som är döende och höra hur de tänker, säger Andreas Stjärnhem.

– Drömmen hade varit om det fanns en pilotversion ute om något år.

Under arbetet har hans eget förhållande till döden förändrats.

– Det har blivit tydligt för mig att döden är en del av livet. Vi pratar alldeles för lite om döden. Vi borde lyfta blicken mot slutpunkten och umgås med tanken, säger Andreas Stjärnhem.

– Livet skulle bli bättre om vi tänkte mer på döden.

En sak från samtalen med vårdpersonalen gjorde extra starkt intryck.

– En personal sa ”tänk på att väldigt många dör i sällskap av Malou von Sivers.” Det är svårt att ta in att det är så vi har det, att folk ligger hemma ensamma framför tv:n och dör.

Är du rädd för att dö?

– Nej, en vacker dag ska jag ta steget. Så är det.

Framtida begravningsmetoder

I Sverige kan vi välja mellan jordbegravning och kremation. På andra ställen i världen förkommer andra metoder, som bland annat bränning på likbål.

Moderna och mer tekniskt avancerade metoder har tagits fram och börjat användas.

Ulf Lernéus på SBF, Svenska begravningsbyråers förbund:

– I USA och Tyskland har används kompostering. Det gjordes första gången 2019.

Metoden efterfrågas av av personer som vill återgå till naturen. Vid en jordbegravnings, sker enligt Ulf Lernéus en förruttnelse av kroppen, till skillnad från en kompostering där kroppen förvandlas till mull. Men det krävs stora insatser för att nå dit.

– Kroppen läggs i en kista utan lock och sveps i ett linnetyg. Över det läggs halm, träflis och alfalfagroddar. Kistan förs in i en kapsel där det 50–70 grader varmt och syre tillförs. Där ligger kroppen under 4–6 veckor. Halm, träflis och alfalfagroddar tillförs under tiden. Groddarna hjälper till i nedbrytningen. Totalt tar processen tio veckor sedan plockas metalldelar ut och skickas till återvinning. Benen mals och tillförs igen. Det som återstår är 750 liter mull, samma volym som ryms i en kista. Sedan kan anhöriga välja hur mycket de vill spara själva. Resten skickas till ett naturområde.

En annan metod är vattenbegängelse.

– Den har tagits fram i Seattle, USA. Kroppen läggs i en trumma, en centrifug. Där spolas kroppen med 170 gradigt vatten och ph-värdet höjs vilket för att kroppen bryts ner snabbare. Efter 3–4 timmar är det inte mycket kvar. Metoden ska vara bättre för miljön. Resultatet blir 4–5 liter vitt mjöl, säger Ulf Ulf Lernéus.

Han tror inte att metoderna kommer att slå igenom i Sverige inom de närmaste åren. För många lagändringar krävs.

– En annan metod som prövats är frystorkning, men det finns ännu ingen fungerande teknik, säger Ulf Lernéus.