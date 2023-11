Supermodell inspirerade popduons debut: ”Vi har dagdrömt och fantiserat”

Popmusik i alla dess former är vardagen för Christoffer Zetterlund.

Han har bytt Kil mot Stockholm där han arbetar som frilansande musiker, projekten och samarbetena är många och nu debuterar hans nystartade duo Mon Rayon.

Som gitarrist och basist spelar Christoffer Zetterlund med bland andra Maia Hirasawa och de värmländska artisterna Sam Florian och Filip Finado. Genom sitt bolag Smatterband – som är lika mycket ett skivbolag som en pr-byrå – har han dessutom en mängd olika projekt och uppdrag. Tidigare spelade han med trion Kone Mara och när bandet splittrades skapades tidsrum för det nya duoprojekt Mon Rayon.

– Jag och Josef har känt varandra länge och spelat tillsammans, berättar Christoffer Zetterlund.

Josef Ask är trummis och tillsammans utgör de duon med det franskklingande namnet.

– Bandnamnet kommer från en kompis t-shirt. Det stod något i stil med ”Le soleil mon Rayon”. Jag såg direkt att det skulle bli ett snyggt bandnamn.

Utifrån namnet har de båda byggt upp en värld av referenser inom musik, mode och estetik.

– Vår första singel ”Kate Moss in Paris” spelade vi in i somras, men innan dess hade vi dagdrömt och fantiserat kring vad bandet ska vara och låta.

Duon tog form först som en tanke, en idé innan de båda medlemmarna klev in i replokalen.

– I början hade vi inte tid att skriva låtar, vi var så upptagna med att spela med andra. I stället blev det att vi skrev ner idéer som vi kom på alldeles innan vi somnade på kvällarna. När vi väl började skriva låtar så blev allt enklare, vi hade ju skapat en ram för hur det skulle se ut och låta. Det fanns en vision.

Mon Rayon består av Josef Ask och Christoffer Zetterlund. Foto: Henric Hemmerlind

”Europeiskt 60-tal”

Inspirationen till soundet hittade duon bland annat i Ennio Morricones spagettiwestern-musik. Men debutsingel låter inte alls som hämtad från någon Clint Eastwoodfilm, snarare minner den om shoegaze-pop från tidigt 90-tal.

– Vi hade en tanke om europeiskt 60-tal. Det var där vi började soundmässigt – i fransk och italiensk musik. Nästa singel, som släpps i december, blir mer i den linjen med stråkar, hammondorgel och stora körer. Men ”Kate Moss in Paris” blev mer rak, enkel. Det är bara trummor, bas och gitarrer. Plus sång då.

De sjunger båda två vilket ger melodierna en särprägel.

– Titeln ”Kate Moss in Paris” var från början ett förslag på bandnamn som Josef kom på, fortsätter Christoffer Zetterlund.

– Han hade sett en bild på henne i en bok. När jag presenterade en låtidé för honom så tog vi hans namnförslag till låtens inledning – ”You’ve got stars in your eyes and a cigarette in your mouth. You’re like Kate Moss in Paris”. Resten av låten skrevs rakt upp och ner utifrån det.

Supermodellen Kate Moss slog igenom stort inom modevärlden på 90-talet och har även sjungit duett med Bobby Gillespie i det brittiska bandet Primal Scream.

– När vi spelar in vår musik försöker vi att använda datorn så lite som möjligt. Vi sätter bas och trummor live och sedan bygger vi vidare med gitarrer och annat.

Mon Rayon planerar fler singlar.

– Vi kommer att släppa singlar i takt med att vi spelar in dem. Känslan är att eftersom vi har pratat igenom allt och vet vad bandet ska vara är det bara att gasa nu. Det finns massor av idéer, det är bara att förverkliga dem.

Mon Rayons ”Kate Moss in Paris” släpps den 8 november.