Snöovädret ställde till det rejält på flera vägar i närområdet. På E18 i Norge var det stopp i närmare ett dygn efter flera olyckor. Åmålsbon Sven-Erik Eriksson fick tillbringa natten i lastbilshytten – mitt på E18.

– Jag flyttade mig inte en meter, säger han.

Det plötsliga snöovädret som drog in på måndagen har ställt till det på vägarna på flera håll. På E18 i Norge, nära den svenska gränsen, stod trafiken still under stora delar av gårdagen och natten efter att flera lastbilar fastnat i snömodden och blockerat vägen.

Yrkeschauffören Sven-Erik Eriksson, från Åmål, var en av många som fastnade i de kilometerlånga köerna. Han var på väg hem till Åmål efter en körning till Fredrikstad när han fastnade på E18 i höjd med Örje i Norge.

– Klockan 12 igår fastnade jag så jag har stått här i 18 timmar. Jag flyttade mig inte en meter, säger han på tisdagsmorgonen.

Då hade trafiken börjat rulla i riktning mot Sverige, medan den fortfarande stod still åt andra hållet. Lite senare, vid 8.30-snåret, meddelade Vegtrafikksentralen, Norges motsvarighet till Trafikverket, att E18 hade öppnat i båda riktningarna.

– Närmare halv sju hade de fått bort bilarna i backen, så att jag kunde ta mig över till svenska sidan. Nu ska jag till Töcksfors och sedan ska jag in till Norge igen, och sedan får jag se mig om jag kan ta mig hem.

Hur var natten?

– Jag har sovit skapligt i alla fall, men det har dundrat fram plogbilar på det andra körfältet.

Van att övernatta

Som yrkeschaufför sedan många år är han van att övernatta i lastbilen, även om det sällan sker mitt på E18.

– Jag har det mesta som behövs, micro och kylskåp, så det är inga problem för egen del, säger Sven-Erik Eriksson.

Matförråden började dock tryta efter några timmar. Då var det tur i oturen att han hade två kollegor från Pousi transport som också hade fastnat i trafikkaoset.

– Ena kollegan stod 300–400 meter bakom mig. Jag hade ätit upp all min mat, men han hade konservärtsoppa, så då fick jag lite mat i alla fall.

Röda korset ryckte ut

Andra medtrafikanter i personbilar hade inte samma komfort. Under natten ryckte Norsk Folkehjelp och norska Röda korset ut med mat, vatten och filtar till behövande.

Flera lastbilar körde fast i snömodden. Foto: Privat

En del lyckades vända och hitta vägar ut medan andra satt fast i sina bilar hela natten.

– Det var nog en del elbilar som hade laddat ur också, säger Sven Erik-Eriksson.

Med nya vinterdäck på sedan någon vecka tillbaka har Sven-Erik Eriksson personligen inga problem att ta sig fram i snön, men flera medtrafikanter kör fortfarande med sommardäck, berättar han.

– Jag pratade med några svenskar i personbilar och de hade fortfarande sommardäck på.