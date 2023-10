Grums starkast i straffläggningen mot Filipstad

Det var jämnt hela vägen när Filipstad mötte Grums hemma i HockeyTrean Värmland. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 7-6 (2-2, 3-2, 1-2, 0-0, 1-0). Det avgörande straffmålet stod Pär Bäcker för.

Grums tränare Wolmer Edqvist kommenterade matchen:

– Vi leder med 4-6 länge men Filipstad gör det bra sista 10 där vi inte riktigt orkar freda oss så kvitteringen kommer tyvärr med 57 sekunder kvar. Däremot så är vi det klart bättre laget i OT så våra 2 poäng är klart rättvisa när Bäcker avgör på straffarna. En spelare som behöver lyftas fram är vår målvakt Viktor Scherrible som gör en helgjuten insats där han räddar oss i andra perioden.

Segern var Grums fjärde på de senaste fem matcherna.

Filipstad startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 23 sekunder slog Albin Frisk till på pass av Billy Dahlgren och Henrik Skalare.

Grums kvitterade till 1-1 snabbt. Efter 2.31 nätade Kristoffer Myhrén assisterad av Pär Bäcker och Stefan Thellberg.

Laget tog också ledningen efter 9.46, när Stefan Thellberg slog till framspelad av Pär Bäcker och Marcus Magnusson.

Filipstad kvitterade till 2-2 efter 18.30, ännu en gång genom Albin Frisk assisterad av Billy Dahlgren och Filip Gran.

I andra perioden var det Grums som var starkast. Laget vann perioden med 2-3 och ställningen efter två perioder var 4-5.

I tredje perioden var det Filipstad som var starkast. Laget vann perioden med 2-1 och ställningen efter tre perioder var 6-6.

Fjärde perioden blev mållös.

Filipstads Albin Frisk stod för fyra mål och två assists, Filip Gran hade fem assists och Billy Dahlgren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Pär Bäcker gjorde ett mål och spelade fram till tre mål och Stefan Thellberg gjorde ett mål och två assist för Grums.

Det här betyder att Filipstad nu ligger på femte plats i tabellen, och Grums är på tredje plats.

Filipstad tar sig an Nor i nästa match borta fredag 3 november 19.00. Grums möter Nor borta fredag 10 november 19.00.