Charlottenberg vände i andra mot Nor

Bortalaget Nor ledde matchen mot Charlottenberg, men i andra perioden fick Charlottenberg rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål, och Nor orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5-2 (0-1, 3-0, 2-1) i matchen i HockeyTrean Värmland.

– En härlig vändning i matchen, kommenterade Charlottenbergs lagledare Helge Wiklund.

Nor tog ledningen efter sju minuters spel, genom Tommie Ardon framspelad av Johan Roos. Charlottenberg vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0-1 till 3-1 i andra perioden. 8.12 in i tredje perioden nätade Nors Christian Flödén på pass av Samuel Bergqvist och Tommie Ardon och reducerade för Nor. Men mer än så orkade Nor inte med.

17.03 in i perioden slog Tobias Kandergård till och ökade ledningen för Charlottenberg.

Laget punkterade matchen med ett 5-2-mål med 1.24 kvar att spela genom Simon Lövgren på pass av Karl Martinsson och Johan Danielsson. Lövgren fullbordade därmed Charlottenbergs vändning. Det fastställde slutresultatet till 5-2.

Charlottenberg har två segrar och tre förluster och 16–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Nor har en vinst och fyra förluster och 14–28 i målskillnad.

Nor har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fem spelade matcher. Charlottenberg har sju poäng.