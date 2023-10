Sven-Ingvars gör låt till Mustaschkampen: ”Finns hopp och förtröstan i sorg”

Mustaschkampen är en kampanj som årligen arbetar för att sprida kunskap om prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Sven-Erik Magnusson hör till dem som gått bort i sjukdomen.

I år gör Oscar Magnusson och Sven-Ingvars en låt till förmån för kampanjen.

Det är drygt sex år sedan Sven-Erik Magnusson gick bort i sviterna av prostatacancer. När Oscar Magnusson och Sven-Ingvars fick förfrågan om att skriva en låt till Mustaschkampen, kändes svaret givet.

– Med frågan fick jag ledord som var ”anhörig, närstående”. Det är årets tema för Mustaschkampen, berättar Oscar Magnusson.

I låten ”Du finns alltid kvar” sjunger han ”En far, en son. Sida vid sida. Plötsligt var de bara en.”

– Den raden är såklart väldigt personlig och symbolisk för mig, med tanke på mig och pappa. Men samtidigt innehåller låten en samling situationer där en man lämnar.

Sången blir djupt personlig och samtidigt brett allmängiltigt.

– Ja, den första meningen är ”En pojkes skratt skär genom tiden, han är morfar upp i dan”. Där är det en morfar som gått bort, som går igen i barnbarnet.

”I en melodi, i ett fotografi när ens tvivel söker svar. Finns du alltid kvar. Mellan hopp och förtvivlan. Mellan dröm och verklighet.”

– En livskamrat går bort. Någon bli ensam kvar, fortsätter Oscar Magnusson och berättar att låten gick snabbt att skriva

– Låten skrevs i en större kontext som inte bara har med mig och Sven-Ingvars att göra. Den skulle kännas tidlös, för sorg är väl det mest tidlösa vi har? Sorgen lever kvar och man får välja hur man omfamnar den. För mig är sorg en del av livet, något jag bär med mig.

– För mig finns det hopp och förtröstan i sorg, det är inte bara det svartaste mörker. I sorgen finns ljus, som när jag ser pappa i mina barn. Andra ser pappa i mig. Saker lever kvar.

Sven-Ingvars i den anrika Atlantisstudion i Stockholm, Benny Anderssons flygel till höger. Abba spelade in alla sin hits fram till 1978 här. Foto: Carl Edlom

”Historia och magi”

NWT besökte Sven-Ingvars under inspelningen av ”Du finns alltid kvar” i slutet av september. Den värmländska orkestern tog plats i den anrika Atlantisstudion i Stockholm, en studio där storheter som Monica Zetterlund, Cornelis Vreeswijk och Abba spelat in några av sina största låtar. Det mesta under legendaren Anders Burmans överseende, då gick studion under namnet Metronomestudion. I ena hörnet står Benny Anderssons flygel som använts på alla Abba-låtar fram tills 1978.

– Fantastiskt ställe! Vi har varit där tidigare.

I kontrollrummet diskuteras detaljerna, Stefan Deland, Oscar Magnusson, Klas Anderhell och Mats Billinger har alla idéer kring musiken. Foto: Carl Edlom

De lyssnar igen en tagning av ”Du finns alltid kvar”, gruppen spelar in sin musik live i studion. Foto: Carl Edlom

Studion är också klassisk mark för Sven-Ingvars. Här spelade gruppen in klassiker som ”Börja om från början” och ”Fröken Fräken” på 60-talet och mer nyligen ”Det liv du lever nu” som Oscar Magnusson skrev 2005.

– Det sitter mycket historia och magi i de här väggarna. Lokalen andas något speciellt. För oss som sysslar med musik och känslor är det här ett ställe där det inte tas några omvägar från hjärta till öra.

”Du finns alltid kvar” släpps den 1 november, Mustaschkampen pågår november ut.