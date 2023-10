Beskedet: ”Finns goda förhoppningar – han verkar helt fräsch”

Karlstads Henk van Schaik fick en huvudsmäll och byttes ut i bortasegern mot Dalkurd.

Frågan är om mittbacken kan spela på söndag mot Motala.

– Han var och kollade upp det i dag och dom sa att det finns goda förhoppningar och att han verkar helt fräsch, säger Karlstads huvudtränare Kjell Jonevret.

Karlstad Fotboll jagar nytt kontrakt i ettan norra och i förrgår bärgades en blytung trepoängare genom 2–1 borta mot topplaget Dalkurd FF. KF-mittbacken Henk van Schaik fixade 1–0 på hörna i den 60:e minuten men blev skadad i samband med målet och byttes ut i den 63:e.

– Han fick en jättespark i huvudet, så vi var tvungna att byta ut honom, men det var det väl värt, skojade Karlstads huvudcoach Kjell Jonevret i lördags:

– Det är nog ganska ok, men vi får se när vi kommer hem. Man ska inte spela med spelare som fått smällar i huvudet.

”Nästan en boxningssmäll”

I dag måndag ger 61-årige Jonevret en uppdatering kring läget med nederländaren van Schaik, om det kan vara en hjärnskakning.

– Jag tror inte det, utan det var mer att han nästan fick en sådan där boxningssmäll. En knockout, pang, rätt i pannan. Han blev lite dimmig direkt liksom, och ganska klar i huvudet när han sedan kom bort till oss tränarna och skulle hoppa in på plan igen. Han hoppade in men jag kände att jag inte ville ha in honom, berättar Kjell Jonevret:

– Dalkurds läkare sa att han var ok. Men jag kände att vi måste ta ut van Schaik. Man vill inte riskera något. Han mådde bra direkt efter matchen och var med och var lika glad som alla andra. Han mådde bra i bussen hem och han mådde bra i går.

– Han var och kollade upp det i dag så vi ska väl bara vara lite försiktiga någon dag eller två. Jag tror inte att det är någon fara.

Kjell Jonevret är huvudtränare för Karlstad Fotboll. Foto: Tommy Pedersen

Så frågan är om 25-årige Henk van Schaik kan spela söndagens bortabatalj mot Motala AIF.

– Det är sju dagar dit men det har jag goda förhoppningar om. Det tror jag nog att han ska kunna göra. Men jag är inte den medicinska experten utan lyssnar på dom som kan sådant. Men jag hoppas och tror att han ska vara ok.

– Han var och kollade upp det i dag som sagt och dom sa att det finns goda förhoppningar och att han verkar helt fräsch.