Skådespelaren Matthew Perry, mest känd för att ha spelat Chandler i tv-serien "Vänner", har hittats avliden i sitt hem i Kalifornien.

Polisen utreder dödsorsaken som ännu är okänd, men det finns ingen misstanke om brott, skriver Los Angeles Times och nöjessajten TMZ, som var först med att rapportera om dödsfallet med hänvisning till poliskällor.

Matthew Perry vann internationellt erkännande för sin roll som den kvicktänkte, osäkre och neurotiske Chandler Bing i den amerikanska tv-serien "Vänner" som sändes i tio säsonger mellan 1994 och 2004.

"Förkrossande dag"

Warner Bros, som producerade "Vänner", uppger i ett uttalande att nyheten om Perrys bortgång är "förkrossande".

"Genomslaget för hans komiska genialitet märktes över hela världen och hans arv kommer att leva vidare i så många hjärtan. Det här är en förkrossande dag och vi önskar skicka vår kärlek till hans familj, närstående och alla hans hängivna fans."

Perry nominerades 2002 till en Emmy för rollen i den populära tv-serien.

Kämpade med missbruk

Matthew Perry kämpade i flera decennier med ett alkohol- och opioidmissbruk, något han berättade ingående om i sin självbiografi "Vänner, kärlekar och det där fruktansvärda" som gavs ut i fjol.

"Jag älskade mina medskådespelare. Jag älskade manuset. Jag älskade allt med showen men jag kämpade med mitt beroende vilket bara ökade min känsla av skam", skrev Perry i boken om den mörka tiden vid sidan av framgångarna.

Flyttade till Kalifornien

Matthew Perry föddes 1969 i Williamstown i den amerikanska delstaten Massachusetts, men växte upp i Kanada. Hans föräldrar skilde sig innan han hade fyllt ett år och pappan flyttade till Los Angeles för att satsa på en karriär som skådespelare.

"Vad i helvete är en skådespelare? Och var i helvete är min pappa?", som Perry uttrycker det i självbiografin.

Skådespelarna från "Vänner", från vänster: David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston och Matt LeBlanc. Foto: Reed Saxon/AP/TT

Vid 15 års ålder flyttade han också till Kalifornien och bodde hos fadern, något hans mamma, som jobbade som pressekreterare åt Kanadas premiärminister Pierre Trudeau, ska ha tagit hårt.

Redan då missbrukade Matthew Perry enligt egen utsago alkohol, något han och pappan hade gemensamt. Efter avslutad skolgång fick han vid 18 års ålder en huvudroll i komediserien "Second chance". Året därpå gjorde han filmdebut i "Jimmy Reardons erövringar" med River Phoenix.

Gjorde slut först

Vid 24 års ålder blir han den yngsta medlemmen i "Vänner"-gänget och som över en natt blir alla sex skådespelare världsstjärnor när serien hyllas av såväl kritiker som publik. Matthew Perry har också ett förhållande med filmstjärnan Julia Roberts, som gästar "Vänner", men gör slut för att han enligt sin självbiografi är rädd för att hon ska göra slut först.

Samtidigt missbrukar han droger och alkohol. Han äter ingenting och kräks överallt.

"Jag kräktes bakom träd, bakom stenar, på damtoaletter. Ingen visste, inte min familj eller mina vänner," skriver han.

Vid 26 års ålder gör han sin första vända på behandlingshem. Han lider av hälsoproblem till följd av missbruket och 2019 är han nära att dö när hans tarm spricker och han blir nedsövd på sjukhus under två veckor, med små chanser att överleva.

Skrev serie

Det sista "Vänner"-avsnittet sändes den 6 maj 2004 och sågs av 52,5 miljoner tittare i USA – den högsta siffran för ett tv-avsnitt under 2000-talet. "Vänner" har sedan dess första avsnitt sänts i oändliga repriser världen och även nått yngre generationer genom strömningstjänster.

Matthew Perrys skådespelarkarriär efter programmet inkluderar huvudroller i filmer som "Oss torpeder emellan" tillsammans med Bruce Willis samt "17 again" med Zac Efron och tv-serier som "Studio 60 on the Sunset Strip". Han skrev och producerade komediserien "Mr Sunshine", som lades ned efter en säsong på grund av dåliga tittarsiffror.

Matthew Perry i november 2022. Arkivbild. Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Gjorde magoperation

Matthew Perry och skådespelaren Lizzy Caplan hade ett sex år långt förhållande mellan 2006 och 2012. 2020 förlovade han sig med sin flickvän Molly Hurwitz, men förlovningen bröts året därpå.

Enligt egna uppgifter i "Vänner, kärlekar och det där fruktansvärda" så var Perry mestadels nykter under de sista 20 åren av sitt liv, "förutom 60–70 undantag". Han försökte även hjälpa andra missbrukare och ägde under en period ett behandlingshem i Malibu.

Så sent som i januari i år genomgick han sin fjortonde magoperation. På grund av de senaste årens hälsoproblem syntes han inte i några roller efter 2017, men medverkade vid den omtalade återföreningen för "Vänner"-ensemblen som sändes på HBO Max 2021.