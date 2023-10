Tre mål av Lukas Höjer när Karlskoga IK vann

Lukas Höjer stod för ett hattrick när Karlskoga IK besegrade Sunne på hemmaplan i hockeytvåan västra C herr med 5-3 (1-0, 2-1, 2-2). Övriga mål för hemmalaget gjordes av Jesper Ahl och Gustav Östlund, målen för Sunne gjordes av Gustav Andersson, Anton Johansson och Robin Johansson.

– Vi börjar inte riktigt som vi vill men jobbar oss in i matchen, i andra perioden går vi ifrån lite och har även chanser för att göra fler. I tredje blir vi lite passiva och bjuder in Sunne igen, vi jobbar på och får utdelning i slutet på matchen. Sen lägger höjer in 5-3 med 1. 9 sekunder kvar. Otroligt skönt med 3 poäng, kul för Lukas att få göra 3. Han lägger ner ett bra jobb i båda zonerna. Vill även lyfta fram Oliver Andersson som gör första seniormatchen mellan stolparna, tyckte Karlskoga IK:s assisterande tränare Casper Boox, efter matchen.

Sunnes tränare Mikael Johansson:

– En fruktansvärd sur förlust efter två jämna perioder så dominerar vi stort i tredje perioden och går ikapp till 3-3 och har bud på fler framåt men ribban och bra målvaktsspel står i vägen, sedan vinner de en tekning i vår zon som de sedan kastar mot mål och gör 4-3 vilket kändes fruktansvärt orättvist. Totalt sett ett stort steg i rätt riktning för laget.

Karlskoga IK startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.36 slog Lukas Höjer till på pass av Carl Berglund och Casper Hahne. Karlskoga IK utökade ledningen genom Gustav Östlund efter 4.47 i andra perioden.

Sunne reducerade dock till 2-1 genom Anton Johansson efter 11.47 av perioden.

Karlskoga IK gjorde 3-1, på nytt genom Lukas Höjer efter 15.07. 2.18 in i tredje perioden nätade Sunnes Robin Johansson på pass av Anders Skoog och Johan Berntsen och reducerade för Sunne.

Efter 4.05 nätade Gustav Andersson framspelad av Christoffer Jonsson-Sundqvist och Anton Johansson och kvitterade för Sunne.

Karlskoga IK tog ledningen med 1.37 kvar att spela genom Jesper Ahl framspelad av Gustav Östlund och Johan Schreiber.

Laget punkterade matchen med ett 5-3-mål med en sekund kvar att spela återigen genom Lukas Höjer assisterad av Carl Berglund. 5-3-målet blev matchens sista.

Karlskoga IK:s Carl Berglund hade tre assists.

För Karlskoga IK gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan Sunne är på sjunde plats.