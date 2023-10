Elakaste laget i Värmland: ”Lite konstigt att det blev så här”

Vilket fotbollslag var Värmlands ”elakaste” den gångna säsongen?

Eller lite snyggare uttryckt - vilka seniorlag hamnade i botten av den så kallade Fair play-ligan?

Och vilka lag var ”snällast” i distriktet?

NWT har kollat Värmlands fotbollförbunds statistik och har ett resultat.

Fair Play-poängen räknas enligt följande: varning ger 1 poäng, målchansutvisning ger 2 poäng, varning + varning = lindrig utvisning ger 3 poäng, grov utvisning ger 4 poäng, varning + grovutvisning ger 5 poäng.

För att hamna bra till i den här ligan gäller det således att ha så lågt poängsnitt som möjligt när säsongen summeras.

Med alla siffror vid handen kan man konstatera att det tycks ha varit tufft i den östra division 6-serien.

En annan slutsats är att damseniorfotbollen är betydligt mer disciplinerad än herrarnas motsvarighet.

Jämför vi de värmländska damerna med herrarna är skillnaden i Fair Play-poäng enorm. Bland damlagen når exempelvis inte ett enda värmländskt lag upp i siffran 1,0. Vi hittar dessutom två lag som inte dragit på sig en enda varning under säsongen.

Av den anledningen är det mer statistiskt intressant att titta på herrarnas serier. Här fluktuerar det nämligen betydligt mer.

I toppen av Fair Play-ligan återfinns division 7-laget Skattkärr 2 på blygsamma 0,65 poäng.

Längst ner på listan över herrlagen hittar vi Villastadens IF, som under sin division 6-säsong landade på snittet 4,20 Fair Play-poäng. Det var alltså Villastaden som drog på sig flest bestraffningar under seriespelet 2023.

– Det är faktiskt lite konstigt att det blev så här, med tanke på att det sportsligt gick riktigt bra för oss, säger spelande Villastadentränaren Anders Hiller.

Han fortsätter:

– Det ser ju inte jättebra ut att vara placerat i botten av den här ligan, men i ärlighetens namn ska det sägas att vi höjde snittet i några enstaka matcher. Exempelvis i sista matchen då vi mötte IFK Ölme i ett derby med mycket i potten. Då blev det hett, med ett facit på tre röda och nio gula för vår del. Ölme åkte också på en hel del kort då.

Anders Hiller, spelande tränare i Villastadens IF. Foto: Oscar Gustavsson

I övrigt menar Hiller att merparten av de gula Villastadenkorten tagits efter tveksamma offsidesituationer.

– Det är inte lätt att vara huvuddomare i sexan eftersom det inte finns några linjedomare att ta hjälp av. Det uppstår ofta snack och protester kring offsideavblåsningarna, med gula kort som följd. Och jag ska inte säga nåt - jag har själv dragit på mig ett rött och två gula den här säsongen.

Niclas Johansson, kanslichef på Värmlands FF, berättar att förbundet använder sig av Fair Play-statistiken som underlag.

– Det finns en framtagen norm. Man ska helst ligga under 3,5 poäng i Fair Play-ligan. I Värmland har vi den här säsongen tre lag som ligger över det snittet, säger Johanson.

Han fortsätter:

– I andra distrikt förekommer det att man, om Fair Play-poängen är högre än norm, kan bli bestraffad under säsongen som följer. Med poängavdrag och liknande, men vi i Värmland jobbar vi med uppföljning, vi åker ut och pratar med berörd förening om vi ser att siffrorna drar iväg.

Fair Play-toppen (herr) 1. Skattkärrs IF 2, 0,65 poäng. 2. Ekshärads BK, 0,72. 3. Värmskogs SK, 0,80.

Fair Play-botten (herr) 1. Villastadens IF, 4,20 poäng. 2. IFK Ölme, 3,81. 3. IFK Edebäck-Uddeholm, 3,61.