Det blir snö i Värmland under måndagsdygnet – vilket kan ställa till en del problem.

Sedan väntar några mulna dagar innan ett regnväder drar in nästa helg.

Sent på söndagskvällen och under natten till måndag kommer ett snöväder in över Värmland. Som NWT tidigare berättat har SMHI utfärdat en gul varning, den lägsta graden, för snöfallet. Varningen gäller för södra halvan av Värmland under måndagsdygnet.

– Vi har fått indikationer på att det möjligtvis skulle kunna bli lite kraftigare än de här tio centimeterna, säger Linnea Rehn Wittskog, som är meteorolog på SMHI.

Snövädret kan ställa till en del problem i trafiken.

– Det kan vara bra att följa väderprognoserna och tänka efter om man ska bege sig ut på vägarna eller inte.

Först snö, sedan regn

Under veckan är det höstlov i de värmländska skolorna och det ser alltså ut att få en snöig inledning.

Sedan väntar några lugnare dagar.

– Det blir ganska molnigt.

Framåt helgen blir vädret mildare och nästa helg ser ut att bli blöt.

Kommande helg ser ut att bli regnig. Foto: Leif R Jansson / TT

– Det drar upp ett regnväder framåt lördag-söndag, säger Linnea Rehn Wittskog.

Alltså är det rejäla kläder och – så småningom – gummistövlar och galon som väntar under höstlovet, som också går under namnet läslov. Kanske kan vädret uppmuntra till mer läsning den kommande veckan.