Seger som kan rädda kvar Karlstad i ettan: ”Betyder jättemycket”

Karlstad Fotboll tog kanske årets viktigaste seger i och med 2–1 (0–0) borta mot topplaget Dalkurd på lördagen. De tre poängen kan leda till räddat kontrakt.

– Betyder jättemycket, säger huvudtränaren Kjell Jonevret.

Dalkurd borta var på förhand en av säsongens svåraste matcher för Karlstad i division 1 norra. Nu skilde dessutom sex placeringar, trea mot nia, och 18 poäng mellan lagen.

Men det skulle visa sig bli en skrällvinst och andra raka trepoängaren.

– När pressen varit ganska stor på klubben känns det ändå som att vi rett ut det bra med två raka segrar i det här utsatta läget. Känns jättebra, säger Kjell Jonevret.

Det dröjde både länge och väl innan någon boll letade sig in i nätmaskorna på klassiska Studenternas IP i Uppsala, och då var det Karlstad som ordnade rasslet. En kvart in i andra halvlek, efter totalt spelade 60 minuter, nickade Henk van Schaik in 1–0 till gästerna efter en hörna.

Därefter dominerade Dalkurd, med tidigare Karlstadsspelaren Oskar Alvers, fullständigt, men Karlstad stod emot till nästan 40 minuter in i andra halvlek innan Tim Hartzell kvitterade till 1–1.

Då var det tungt i Karlstadslägret.

– Det var nästan att va fan, vi kan väl ändå klara en poäng, så hårt som vi jobbat.

På övertid kom det oväntade avgörandet genom Filip Johansson Bahar.

– Axel Vallenborg kom upp på kanten, slog in en boll till Bahar som var en mot en i straffområdet med en mittback och kom förbi och sköt ett skott som målvakten inte kunde ta. Det blev väldigt tyst på arenan. Hördes bara jubel från våran bänk.

Fyra minuter hade redan lagts till och ytterligare en och en halv för att Karlstad drog ut på målfirandet.

– Som tränare blir man inte yngre direkt av såna här matcher. Vi var nog ganska nervösa alla, men desto skönare när man vinner. Vi mötte ett bra lag, men var välorganiserade och jobbade knallhårt. Det var våran tur att få ett mål i slutet. Vi har åkt på ganska många under säsongen. Kändes rättvist ändå.

Karlstad ligger fortfarande nia, men marginalen till nedflyttning är nu åtta poäng och fem till nedflyttningskval. Uppåt är det bara två poäng till sjuan Umeå.

– Vi vill inte kvala, tycker det räcker med två matcher till. Vi måste fortsätta plocka poäng.

Henk van Schaik fick en spark i huvudet i samband med att han gjorde ledningsmålet. Foto: Tommy Andersson

I båda återstående omgångarna väntar lag längre ner. Nästa söndag gäller 14:e-placerade Motala och veckan efter, den 12 november tolvan Stocksund hemma.

– Båda lagen har mycket att spela för, kommer bli två knalltuffa matcher.

Serien är också ovanligt jämn.

– Att ha 37 poäng och fortfarande vara indragen i bottenstriden är jätteovanligt. 30–31 poäng brukar räcka för att klara sig kvar, konstaterar Jonevret.

Spark i huvudet

Förhoppningsvis kan Henk van Schaik spela. Han skadade sig i samband med målet.

– Han fick en jättespark i huvudet, så vi var tvungna att byta ut honom, men det var det väl värt, skojar Jonevret.

Verkar i alla fall inte vara någon överhängande fara, även om oron för hjärnskakning finns.

– Det är nog ganska ok, men vi får se när vi kommer hem. Man ska inte spela med spelare som fått smällar i huvudet.

Kan han spela på söndag?

– Det är nog inte omöjligt.