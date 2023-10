Det finns en hel del jag inte förstår.

Ett par av grejerna hände i Ängelholm ikväll.

Hjälp mig, någon.

Det finns så mycket man kan undra över. Varför är köttfärsrätter så bra som matlåda, men inte uppvärmt fläskkött?

Varför dunkade Tiësto och Ava Max låttext ur The Motto ”Poppin’ that Moët, baby, let’s make some bubbles” ut ur högtalarna i Catena Arena när Joel Kellman gav Färjestad ledningen och när Joel Nyström såg ut att göra 2-1?

Varför är så många SHL-lag bättre i spel fem mot fem, eller fyra mot fem, än i fem mot fyra?

Och hur ska man egentligen tolka regelboken när det handlar om bortdömda mål?

Så många frågor. Ska vi försöka hitta lite svar?

Färjestad verkade ha bestämt sig för att ge sig själva en så krånglig start på matchen som möjligt. En poängmässig svacka har man varit i, och den skulle man minsann inte ta sig ur utan att skapa sig en ordentlig uppförsbacke först.

Lite så såg det ut att de tänkte.

Efter 41 sekunder kom den första FBK-utvisningen, då man hade sex man på isen.

Strax efter att man dödat Rögles ohyggligt svaga powerplay kom nästa utvisning. Victor Ejdsell åkte ut en tvåa för osportsligt uppträdande.

Och så i slutet av det numerära underläget - en puckout av August Tornberg.

Bombardemang från RBK på isen och party hos Röglepubliken?

Absolut inte. Trots att Rögle hade fem mot tre en kort stund, och alltså spelade i stort sett sex minuter i powerplay första åtta minuterna av matchen, hade man inte mer än några få avslut mot Carl Lindbom (som för övrigt var lysande).

Och när vi nu är inne på special teams är det dags att ta fram sågen igen.

Vi fick se två lag visa upp riktigt dåliga powerplay till en början. Alltså vad var det ens?

När jag satt och undrade hur Rögle kan vara så blekt med så otroligt namnkunniga och skickliga spelare - då visade Färjestad barmhärtighet och bestämde sig för att ikväll sitta i samma båt.

Efter en dålig powerplaystart på säsongen såg det ju bättre ut ett tag för FBK, men ikväll gjorde spelformen till en början ingen Färjestadssupporter glad.

En bit in i andra perioden hade man läget att utöka sin ledning när Linus Sjödin satt utvisad. Då slarvade Marcus Nilsson och Magnus Nygren med passningarna, och Rögle kom störtande framåt i en tre mot ett-kontring. Hemjobbet från FBK-spelarna på isen var inte det bästa man sett heller.

Mål för Rögle, och ännu ett baklängesmål Färjestad kan sortera in i kategorin onödiga.

Färjestad såg ut att återta ledningen när Joel Nyström avlossade bössan från sin backplats och pucken letade sig in i mål. Men målet dömdes efter lång videogranskning bort då bedömningen var följande enligt SHL:s situationsrum:

”Efter videobedömning framgår det att anfallande spelare hindrade målvakten i målområdet. Därav, EJ mål. Detta enligt regel 69.3 ”Interference on the goalkeeper, kontakt inne i målområdet.

”Målet underkänns då den anfallande spelaren initierar kontakt med skaftet på målvaktens klubba vilket sätter målvakten i rotation”.

Linus Johansson, som var den spelare man menar hindrade Rifalk, intervjuades av TV4 Sport i pausen, och han sa såhär:

– Jag sa från start att jag blir inknuffad. Förklaringen jag fick var inte hundraprocentig. ”Du rör målvakten”, det var inte så mycket mer än det.

Hur ska man egentligen tolka regelboken? För på reprisbilderna är ju Johansson inte direkt ensam, utan i väldigt nära sällskap av en Röglespelare som inte direkt står och tittar på, utan är högst aktiv i situationen.

Jag säger inte att bedömningen att döma bort målet är fel, inte att den är rätt heller - utan att jag inte förstår den.

Lär mig gärna.

Och det var inte den sista videogranskningen för kvällen.

Joakim Nygård gjorde mål med 37 sekunder kvar. Eller gjorde han det? Det var frågan direkt efter.

Domarna granskade. Sparkade Nygård in pucken, eller var det Claesson som var på pucken med klubban strax innan den gled in?

Nygård gjorde en sparkrörelse, det gjorde han. Men sist på pucken var Claesson. Hade Claessons klubba inte varit på den hade målet dömts bort (väl?).

Blytungt för Rögle. Och tre rejält köttiga poäng för Färjestad som efter tre raka förluster hoppade upp på trepoängsspåret igen.

Kvällens stora fråga 1:

Ja, varför i hela fridens namn spelade DJ:n i Catena Arena den här låten när Färjestad gjorde mål?

”That’s the motto (Mhm)

Drop a few bills and pop a few champagne bottles (Mhm)

Throwin’ that money like you just won the lotto (Mhm)”

Är det nån slags triggergrej för att skapa irritation på läktarna? Jösses.

Kvällens stora fråga 2:

Är Färjestads formsvacka över?

Det säger en del om kravbilden när tre raka enpoängare och en trepoängare de senaste fem matcherna, men ändå bibehållen serieledning kan betraktas som en svacka. Färjestad har inte på något sätt varit utspelat den senaste veckan, det har varit riktigt tight i alla matcher man spelat.

Men ikväll möttes två lag med olika styrka av press på sig. Färjestad ville hitta rätt igen, och börja plocka nya trepoängare.

Rögle var tvunget att vinna för att inte dras ner i gyttjan i botten av tabellen.

Färjestad gick segrande, och känslan är att de tre poängen var mentalt mycket viktigare än de man tog till exempel mot Timrå.

Och för Rögle... Tungt är bara förnamnet.

