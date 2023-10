Från papprör med glas till kikare i toppklass

Två pojkar lekte med ett par slipade glas ämnade för glasögon. De placerade glasen tillsammans på ett perfekt sätt så det plötsligt blev en förstoring. De riktade blicken genom glasen mot ett högt kyrktorn och upptäckte där ett fågelbo som ingen noterat tidigare. Därmed var kikaren uppfunnen.

Så säger berättelsen om händelsen i en holländsk trädgård hemma hos optikern Hans Lippershey 1608. Pojkarna, som var söner till honom, berättade om sin glädjande upplevelse med fågelboet på kyrkan och hur de kunde se det.

Pojkarnas upptäckt med glasen gjorde att Lippershey tillverkade en enkel tub i papp med linser i ändarna. Resultatet blev sensationellt och den första kikaren i världshistorien var ett faktum.

Lite senare fick den berömde vetenskapsmannen Galileo Galilei kännedom om tubkikaren och tillverkade en egen kikare till ett dåtida teleskop.

I början var förstoringen blygsam med endast tre gångers förstoring. Men tuben blev bättre och bättre, och efter flera nya konstruktioner resulterade det i en kikare med cirka tjugo till trettio gångers förstoring.

Tre kikare i olika tidsepoker. Till höger en fransk kikare från slutet av 1800-talet med raka takkantprismor. Kikaren i mitten är en riktig klassiker. Den var något av en ”folkkikare” och den klart dominerande modellen runt 1950 och framåt. Den har porroprismor med måtten 7X50.Kikaren till vänster är en modern takkantkikare med mycket hög kvalitet. Skärpan är briljant. Den är gasfylld och därmed tät för damm och väta. Foto: Anders Hanson

Kikaren förändrade världsbilden

Med det enkla teleskopet kikade Galilei ut i rymden och upptäckte att planeten Jupiter hade flera små månar och att Saturnus hade ringar. Efter det ställdes all tidigare uppfattning om universum på ända. Jorden var inte längre medelpunkten.

Hans nya teori att solen var centrum mottogs dock så småningom inte bra av katolska kyrkan och han tvingades i livstids husarrest.

Under drygt två hundra år utvecklades kikarna och blev bättre men inte tillräckligt bra. Det stod lite still med utveckling och förbättringar under många år.

Italienare utvecklade

Det dröjde till mitten av 1800-talet innan något nytt hände på kikarefronten när italienaren Ignazio Porro kom med uppfinningen av två prismor. Det gjorde kikaren klart optiskt bättre och mindre.

Kikare med två prismor revolutionerade optikbranschen och kikarna spreds över världen.

Än i dag tillverkas kikare enligt Porros idéer med två okular och vinklad siktgång, men de blir allt färre. Numera är det modeller med raka så kallade takkantprismor som dominerar.

Det finns även många olika varianter av tubkikare. De förstorar mer, oftast upp till 60 gånger och kräver stativ. Överst en modern kvalitetstub på 2000-talet. I mitten en tub som var standard runt 1960 och ett par decennier senare. Kallades för ”Kowa bly”. Nederst en liten och lätt tub för resor, 2020. Foto: Anders Hanson

Under några år i slutet av 1800-talet fanns det några kikare med takkantprismor som utvecklades bland annat av Carl Zeiss. Kikarna blev dock ganska stora och lite svårhanterliga.

Senare under 1900-talet var det kikare med vinklade porroprismor som gällde fram till 1980-talet då de raka takkantkikarna började tillverkas. Efter hand tog de över nästan helt och är de som gäller nuförtiden.

Stort utbud av kikare

I dagsläget finns det en uppsjö med kikaremodeller i mycket varierande prisklasser i takt med det ökande rörliga friluftslivet med vistelser i skog och mark. En bra kikare i dag kan kosta mellan 5 000 och cirka 30 000, men det finns hyfsat bra modeller för ett par tusen.

För fågelskådare och övriga naturintresserade är bra kikare ett nödvändigt hjälpmedel.

Hur vetenskapsmännen förr kunde identifiera och utforska vår fauna med dåtidens oskarpa och ljussvaga kikare är svårt att förstå.