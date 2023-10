Sedan Turkiets president Erdogan till slut skrivit på den svenska Nato-ansökan och lämnat det vidare till parlamentet kan vårt medlemskap nu förhoppningsvis vara inne på upploppet. Men som alltid har den här utdragna processen lärt oss att det är bäst att inte ta ut några segrar i förskott.

I tisdags och onsdags denna vecka gick Natos industriforum av stapeln här i Sverige. Det är en återkommande konferens för strategisk dialog mellan Nato, Natos allierade och försvarsindustrin. För första gången var det denna gång förlagt till ett icke-Natoland. När det planerades så hade man nog förhoppningar om att Sverige vid det här laget faktiskt skulle ha hunnit bli medlem i Nato. Icke desto mindre är det en stark signal till omvärlden och framför allt de två länderna som konstrar – Turkiet och Ungern.

I måndags lämnande Erdogan ändå över Sveriges Nato-ansökan till det turkiska parlamentet efter att ha satt sin namnteckning på det. Nu vidtar en process där den skall skyfflas fram och tillbaka genom olika utskott innan den slutgiltiga omröstningen. Så vi får ge oss till tåls och inte ropa hej än – Natobäcken är ännu inte korsad.

Erdogan har visat sig vara diaboliskt skicklig på att lyfta upp hoppet bara för att sedan grusa det. Sverige har tvingats till inte bara ett utan två separata avtal med Turkiet om saker som strängt taget inte har med medlemskapsprocessen att göra. Och vi har låtit oss ständigt förnedras genom att krypa för basarhandlaren från Istanbul, när det egentligen skulle varit en uppgift för Nato att sätta press på turkarna.

Det kan mycket väl vara på samma sätt nu. Erdogans AKP har inte egen majoritet i parlamentet och det finns parlamentariker som kan fortsätta sätta käppar i hjulet, både från AKP men också från turknationalistiska MHP. Då kan Erdogan slå ifrån sig med att det nu är utom hans kontroll, även om alla vet om att om den auktoritäre presidenten bara drar åt tumskruvarna så får han sin vilja igenom.

På upploppet har också den likaledes auktoritäre Viktor Orbáns Ungern börjat krångla. Där är all behandling klar och vi väntar bara på att det skall komma till omröstning. Inte heller har vi något särskilt avtal med Ungern. De bråkar för att de kan och är missnöjda med all den berättigade kritik de fått från till exempel EU om bristerna i den demokratiska rättsstaten. Men det enda land de har någon hållhake på just nu är Sverige.

Tidigare har ungerska företrädare sagt att de i alla fall inte tänker vara sist med att godkänna Sveriges Nato-medlemskap. Det verkar dock inte gälla längre. Nu säger ministern Gergely Gulyás att Sverige måste förklara den kritik som riktats mot Ungerns demokratiutveckling för att det ungerska parlamentet skall kunna rösta.

I kommentarer från både statsminister Ulf Kristersson (M) och utrikesminister Tobias Billström (M) kan mellan raderna märkas en viss trötthet. Men tack och lov har de inte varit undfallande. Det var kardinalfelet som gjordes i början av hela Nato-processen. Såväl dåvarande som nuvarande regering var alldeles för beskedlig och tillmötesgående mot Turkiet, vilket bara gjorde att kraven skärptes. Och att Ungern sent omsider också ville vara med på det tåget.