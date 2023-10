Vi uppmanar beslutsfattare i Värmland; Använd arbetsterapeuters kompetens i högre utsträckning för ökad digital delaktighet, skriver Anna Hassel.

Digitaliseringen påverkar människors vardag inom alla områden. Digitaliseringen förenklar mycket för många och gör vårt samhälle effektivare. Men tyvärr inte för alla. Många människor lever i dag i ett digitalt utanförskap, på grund av bristande tillgänglighet till digitala miljöer, produkter och tjänster. Detta trots omfattande arbete i kommuner, regioner och nationellt för ett mer universellt utformat digitaliserat samhälle.

I dag kan det vara en stor utmaning för många människor att betala sin parkeringsavgift via en app, att betala sina räkningar om man inte har tillgång till Bank-id, att hålla kontakt med nära och kära digitalt, att använda hushållsapparater eller kunna checka in via en automat på en flygplats. Det är heller inte ovanligt att äldre människor blir beroende av hemtjänst till följd av att vardagstekniken i hemmet blir för komplicerad att använda, exempelvis den nya mikrovågsugnen, vilket leder till att man inte kan värma sin mat.

Kunskap och förståelse om hur digitaliseringen påverkar människor och våra möjligheter att fungera i ett allt mer digitaliserat vardags- och samhällsliv kräver en specialiserad form av kompetens. Den kompetensen har arbetsterapeuter.

Arbetsterapeuter har kompetens att bedöma de färdigheter och förmågor som krävs av människor för att delta i digitala aktiviteter men även vad som behövs för att skapa en tillgänglig digital miljö. Det vill säga arbetsterapeuten har i sin professionsutövning förutsättningar för att kunna förstå ”på vilket sätt” tekniken ställer krav på förmåga hos människan samt hur eventuella svårigheter i teknikanvändning kan överbryggas. Arbetsterapeuter kan alltså bidra med både bedömning och anpassning av digitala produkter på individnivå.

Med ett tydligare uppdrag för arbetsterapeuter i Värmland att utreda människors möjligheter att klara sina digitala aktiviteter i vardagen främjas alltså den digitala delaktigheten. Även uppskjutet eller minskat behov av stöd och hjälp i vardagen är en direkt konsekvens av ökad digital inkludering.

Vi uppmanar därför beslutsfattare inom både region och kommun i Värmland att skapa de förutsättningar som behövs för att arbetsterapeuter kan kunna använda den digitala kompetensen i större utsträckning i deras professionsutövning.

Anna Hassel