För två månader sedan rapporterade NWT att klassiska leksaksbutiken Wanjas leksaker i Hagfors flyttat till mindre lokaler. Men igår onsdag försattes butiken i konkurs.

– Det är med stor sorg i hjärtat som jag nu är tvingad att meddela att Wanjas leksaker kommer stänga för gott, skriver ägaren Kiki Engström på butikens Facebooksida.

Kiki Engström har ägt Wanjas leksaker i elva år. Den 25 augusti öppnade hon i nya mindre lokaler på Köpmangatan på samma gata där leksaksbutiken tidigare härbärgerat i mycket större lokaler. En minskad omsättning under en längre period var orsaken till flytten.

– Som den optimist jag är, trodde jag på några år till, särskilt nu i höst, i och med flytten till mindre lokal. Tyvärr blev den bistra verkligheten något annat. Flera års minskad försäljning på grund av olika orsaker, blev en nedåtgående spiral, och nu är konkursen ett faktum. Det är beklagligt att Wanjas gick detta öde till mötes , och att ytterligare en butik försvinner från Hagfors centrum, skriver Kiki Engström på Facebook.

Men hon ser tillbaka på de elva åren med Wanjas leksaker med värme.

– Under elva fantastiskt roliga år har jag haft privilegiet att träffa så många trevliga kunder, stora som små. Jag har lärt mej så mycket under denna resa! Ett stort, varmt och hjärtligt tack till alla er som stöttat mig under årens lopp, skriver hon.

NWT har sökt Kiki Engström.