POLISEN VARNAR: Ny typ av bedrägeriförsök i Karlstad – man påstår sig ringa från sjukhuset: ”Lägg på”

Under kvällen har polisen i Bergslagen fått in flera anmälningar om bedrägeriförsök via telefon i Karlstads kommun.

En man påstår sig ringa från Centralsjukhuset och säger att man måste boka ny tid på grund av dåliga provsvar.

– Lägg på luren, du behöver inte vara artig, säger Sophia Jiglind, presstalesperson på polisregion Bergslagen.

Enligt polisens uppgifter har bedrägeriförsöken pågått med täta mellanrum under kvällen. Bedragaren har främst riktat in sig på äldre personer, och flera drabbade har larmat och kommit med liknande uppgifter.

– En man med utländsk brytning uppger att proverna inte ser bra ut, och att man ska boka tid hos en namngiven läkare som inte existerar, säger Sophia Jiglind.

Bedragaren försöker förmå målsägarna att logga in med sina person och bankuppgifter och därefter lura dem på pengar.

Sophia Jiglind, presstalersperson på Polisregion Bergslagen. Foto: LARS HEDELIN

Det är inte ett tillvägagångssätt som polisen känner igen i Värmland, men de som har drabbats av samtalen har agerat enligt skolboken och blev inte av med några pengar. Det har därmed inte skett något fullbordat bedrägeri.

– Sedan är det jätteviktigt att man hör av sig till oss, konstaterar Sophia Jiglind.

Vilka varningssignaler kan man se som samtalsmottagare?

– Seriösa företag tar aldrig en sån här kontakt och ber dig logga in i banken på det här sättet. Sjukhus gör det definitivt inte. Så lägg på luren, du behöver inte vara artig. Du ska aldrig någonsin logga in med bank-id på begäran via telefon, förklarar Sophia Jiglind.