Mia Skäringer i Löfbergs arena: ”Skitskönt att gå tillbaka till komedin”

Över 300 000 såg hennes förra scenshow.

Nu kliver Mia Skäringer ut ur det allvarliga rum som var succén ”No More Fucks to Give” och gör mer lättsam humor tillsammans med poddkollegan Hampus Nessvold.

NWT möter henne under repetitionerna inför premiären i Karlstad.

I Stefan Jarls uppslitande filmserie ”Modstrilogin” är Kenta Gustafsson en av dem som över lång tid följs genom missbruk och misär. Han medverkade även i Melodifestivalen, men allra störst avtryck har han gjort med ”Just i dag är jag stark”. Ett kämpatag till låt, som ända sedan den kom i slutet av 70-talet har använts som en styrkeinjektion för vardagsmänniskan och inte minst i fotbollssammanhang.

Mia Skäringer och Hampus Nessvold använder den som signatur till sin podcast – som nyligen firade 100 avsnitt – och de har även låtit Kentas låt inspirera titeln på den nya humorshowen ”Just i dag mår vi bra”.

– Podden ska vara som en kaffepaus, ett snack om var vi var i livet just här och nu. Vi ville kunna prata av oss, det var grejen, börjar Mia Skäringer apropå Kenta.

– Även om Hampus är en ung kille på 27 och jag en kvinna på 47 så är vi lika på vissa sätt. Vi är båda ängsliga och har mycket ångest. Vi oroar oss och analyserar saker vi sagt och gjort. Allt från navelskåderi till existentiell ångest helt enkelt. Jag tyckte att Kenta, både som person och hans låt, kändes rätt. Låten andas ”nu tar vi den här stunden och gör det bästa av det”.

De vill att både podden och showen ska ha en liknande, stärkande påverkan på publiken som de själva känner när de lyssnar på Kentas folkhemsanthem.

– Vi försöker göra humor av det som känns tjôrvigt i livet. Med tanke på domedagskänslan man har just nu med krig, klimat och situationen både i vårt eget land, Europa och världen så tror jag många känner ”Var fan ska man börja, rent ångestmässigt!?”. Vilken eld ska jag släcka först liksom? Föreställningen ska ge kraft, folk ska få skratta. Vi tar oss an livet med igenkänningshumor, så som det ser ut.

När NWT når Mia Skäringer under torsdagens repetitioner svarar hon ”Pirrigt med dödsångest”, när vi morsar och stämmer av läget.

– Men skulle inte de känslorna infinna sig när det närmar sig premiär är det något som är väldigt galet, förklarar hon och beskriver replokalen.

– Det är väldigt oglamoröst, vi står på ett stort betonggolv in the middle of nowhere någonstans i Stockholm. Vi försöker få ihop allt – text, ljus och övergångar mellan olika nummer.

Det blir en hel del dans nämner hon, regisserar showen gör Vera Prada som har en bakgrund som koreograf.

– Den här humorshowen blir annorlunda, Vera hjälper oss att förpacka den på ett nytt sätt. Modern revy tycker jag man kan säga. Sexigt förpackad. Lite fulrum och finrum blandat i samma kopp. Det är klart att det finns ett allvar i botten som folk kan relatera till, men det ska fart och roligt.

Mia Skäringer, 47, och Hampus Nessvold, 27, har gjort 100 avsnitt av sin podd och är nu aktuella med en show tillsammans. Foto: Adam Ihse/TT

”Otroligt glad och tacksam”

Mia Skäringer och Hampus Nessvold har samarbetat under flera år. Han gästade ”No More Fucks to Give” och hon regisserade hans föreställning ”Ta det som en man”. Skäringer trivs med duoskapet, berättar hon. Den överväldigande succén med ”No More Fucks to Give” som sågs av drygt 300 000 personer blev en omtumlande upplevelse på många sätt.

– Jag har ingen feeling för att jobba solo just nu, jag sa det jag hade att säga med den föreställningen. När turnén var slut hade jag ett stort behov av att reflektera över vad vi var med om allihopa. Jag landade och kände mig otroligt glad och tacksam över att få ha upplevt det där tillsammans med publiken. För det var något vi gjorde tillsammans.

– Men efter det var det viktig för mig att få gå ur det viktiga rummet, lämna den roll jag fick som språkrör för en fråga. Jag hade drivit det så långt jag kunde. Alla har sina historier, nu får andra prata kände jag. Det tog mig ett år att dra mig undan själva frågan, jag ville vidare som skådespelare. Inte bli bitter och tjatig.

Mia Säringer om ”Solsidan” – Vi är ett gäng som återses med jämna mellanrum. Som en familj. Vi har delat mycket av våra liv. Mellan inspelningarna ses vi typ aldrig, men när vi jobbar blir det som att vi lever tillsammans. När vi började filma serien hade Felix Herngren läsglasögon, nu när vi sågs var det min tur att åka till Statoil och köpa ett par för att kunna läsa replikerna.

Värmlänningen Björn Edgren har varit med och skapat ramen för ”Just i dag mår vi bra”, det mesta av materialet är skrivet av Hampus Nessvold och Mia Skäringer.

– Det vi säger i den nya showen är inte alls så tungt. Inte så viktigt. Den är lättsammare, det är skitskönt att gå tillbaka till komedin. Samtidigt kan ju Tabita aldrig hålla sig från att säga något om de mer allvarliga sakerna. Det ligger i hennes natur. Hon kommer säkert att ta ton.

Mellan sig har Mia Skäringer och Hampus Nessvold ”gubbar” som Präst-Björn, Tabita, Gulletussan och Terese i kassan. Karaktärerna tar plats i ”Just i dag mår vi bra”. Foto: Adam Ihse/TT

Som komiker har de skapat flera karaktärer – Mia Skäringer har bland annat Gulletussan och Tabita och Hampus har Präst-Björn och Terese i kassan. Den sistnämnda har nu fått en egen serie i SVT.

– Både jag och Hampus har en folklig ton vilket jag tycker är fint. Vi är okomplicerade i vårt tilltal och bläddrar i samma register när vi gör våra ”gubbar”.

Ni har båda hämtat mycket ur den småstadsmiljö ni växte upp i, Kristinehamn respektive Värnamo?

– Ja, karaktärerna bygger till stor del på verkliga människor, det vi har haft omkring oss. Allt vi gör tar avstamp i det.

Att göra Tabita har du beskrivit som en terapi, du kan inte skaka av dig de här karaktärerna? Du behöver ha dem i ditt liv för att må bra?

– Ja, karaktärerna är mina alter egon. Delar av mig som kan uttrycka olika saker. Tabita kan säga saker som Mia aldrig kan säga, jag är ju den människan som Tabita ibland går hårt åt. Den som gillar att shoppa dyra kläder eller falskt flinar up sig. Jag skulle inte kunna uttrycka mig som Tabita, vare sig till mig själv eller någon annan. Gulletussan är motsatsen, hon går all in på det självupptagna.

Blir du en mer harmonisk med karaktärerna i ditt liv?

– Ja, kanske det. Jag är lugn och nedtonad privat, introvert. Så jag får nog utlopp för många tankar och känslor genom dem. Jag tar troligtvis med mig Gulletussan och Tabita ända till graven. De har ju varit med mig en herrans massa år nu.

Fint att ha låtsaskompisar ändå.

– Ja, de är som Mållgan faktiskt. Jag är glad att de fortfarande är med, för karaktärer kan släppa taget om en. De tystnar ibland och så blommar de upp. Jag tar dem aldrig för givet, plötsligt kan de vara borta. Jag njuter så länge jag har dem. Jag har spelat in en tv-serie med dem som ska sändas framöver.

Du beskrev ”Just i dag mår vi bra” som en modern revy, staplar ni sketcher mest eller finns det en röd tråd?

– Vi staplar inte sketcher, det blir inte revy på det sättet. Hampus och Mia – såsom folk känner oss i podden – blir den röda tråden. Sedan blandas det upp med våra karaktärer. Hampus inspirerar mig med nya arbetssätt, jag kan bidra med trygghet och vana. Ett erfaret öga. Vi är bra för varandra.

Du har mamma kvar i Kristinehamn, kändes det viktigt att ha premiären på showen i Värmland?

– Ja, det känns alltid tryggt och skönt att ha premiären i Karlstad. Det känns fint. I Värmland finns en värme som jag tycker om.

”Just i dag mår vi bra” har premiär i Löfbergs arena den 9 november.