BIK Karlskoga/KHT avgjorde mot Forshaga IF i förlängningen

Matchen mellan BIK Karlskoga/KHT och Forshaga IF i J18 Div 1 västra D herr i ishockey slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde BIK Karlskoga/KHT avgöra till 4-3 (1-1, 2-1, 0-1, 1-0). Viggo Fridén blev matchhjälte för BIK Karlskoga/KHT med sitt mål blott 58 sekunder in i förlängningen.

Första perioden var jämn. BIK Karlskoga/KHT inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Isak Granquist efter bara 25 sekunder, men Forshaga IF kvitterade genom Ludvig Heikkinen efter 15.06. BIK Karlskoga/KHT startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 3-1-ledning genom mål av Emil Dröschmeister innan Forshaga IF svarade och gjorde 3-2 genom Oskar Fridberg. 11.49 in i tredje perioden nätade Forshaga IF:s Theodor Backman på pass av Alexander Eriksson och kvitterade för Forshaga IF.

Men BIK Karlskoga/KHT avgjorde matchen med -1.02 kvar att spela genom Viggo Fridén.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, BIK Karlskoga/KHT med 22–21 och Forshaga IF med 22–15 i målskillnad. Det här var BIK Karlskoga/KHT:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Forshaga IF:s andra uddamålsförlust.

Det här betyder att BIK Karlskoga/KHT nu ligger på femte plats i tabellen, och Forshaga IF är på tredje plats.