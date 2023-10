Inte blir det sol, inte blir det varmt.

Men inte heller så kallt eller blött. Vad kan det vara?

Jo, en enkel vädervecka i oktober.

Blåsten och nederbörden från helgen kan vi lämna därhän.

Nu väntar istället en vecka som är grå och... ja, det är ungefär det.

– Under måndagen blir det mulet och det är en del dimma och dis. Det ser ut som den kan ligga kvar hela dagen på vissa platser. Exakt var är svårt att säga, säger Viktor Bergman, jourhavande meteorolog på SMHI.

I prognosen finns det också en del regnstänk, men det ska inte röra sig om någon kraftigare nederbörd. Temperaturen kommer att ligga på mellan noll och fyra plusgrader. Addera också en svag vind.

Tisdagen är ”rätt ointressant” vädermässigt, enligt SMHI:s prognos.

– Det är mycket moln, men kanske blir det någon glugg i molntäcket. Sen kan också temperaturen stiga någon grad, upp mot sju plus.

Då smäller det till

Under onsdagen händer inte heller speciellt mycket. Temperaturen återgår till måndagens. Torsdagen fortsätter i samma hjulspår. Och vinden fortsätter.

Men, på fredag smäller det till. Då blir det nederbörd.

– Det kan redan under torsdagskvällen komma in nederbörd i form av båda regn och snö i högre terräng. Det fortsätter under natten och in på fredagen. Temperaturen ändras inte så mycket, det blir några få plusgrader, säger Viktor Bergman.

Helgen ser inte i ett tidigt läge ut att erbjuda så mycket annat den heller.

– Mulet, lite nederbörd. Lite osäkert kring temperaturen, men det blir inte så många plusgrader.

Så för att sammanfatta den kommande veckan kan man uttrycka sig snarlikt som herr Gunnar Papphammar gjorde:

– Värmland får väder.