Polisen varnar – fler sms-bedrägerier i Värmland

Polisen i region Bergslagen går nu återigen ut med en varning för telefonbedrägerier.

Denna gång rör det sig om sms-bedrägerier, som man fått ett ökat antal anmälningar om.

”Det handlar om belopp på ett par hundra tusen kronor som flera målsägare blivit av med”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

En våg av telefonbedrägerier har under det senaste året sköljt över landet.

Nu ses den åter tillta – i takt med att bedragare växlar metoder.

I ett pressmeddelande går polisen i region Bergslagen nu ut med en varning, då man sett ett ökat antal anmälningar rörande sms-bedrägerier.

”Utger sig vara Ikea eller Dustin”

I pressmeddelandet förklarar polisen att bedrägerierna oftast tar form av ett sms, i vilket bedragaren påstår att målsägaren beställt en vara.

Just nu är ”Ikea” eller ”Dustin” vanligt förekommande avsändare som bedragaren utger sig för att vara, menar polisen.

Vidare, förklarar polisen, hänvisas målsägaren ofta att ringa ett nummer angivet i sms:et, om man har frågor kring den påstådda beställningen.

Via numret blir man sedan ”vidarekopplad” till vad bedragaren påstår är målsägarens banks säkerhetsavdelning.

Målsägaren kopplas då över till en ny person, som utger sig för att jobba på målsägarens bank, förklarar polisen.

Denne person ber sedan målsägaren att ange sitt bank-id eller logga in via sin bankdosa.

Det kan exempelvis påstås att så krävs för att målsägaren ska kunna identifiera sig eller godkänna en säkerhetsinstallation.

”Rör sig om flera hundra tusen kronor”

Bedragaren kommer då åt målsägarens internetbank, varifrån man slussar över pengar från målsägarens konto.

Enligt anmälningarna ska det röra sig om belopp på flera hundra tusen kronor som flera målsägande blivit av med, uppger polisen i sitt pressmeddelande.

”Polisen vill därför återigen påminna om att aldrig knappa in ditt bank-id eller logga in via bankdosa på uppmaning av någon annan som tagit kontakt med dig”, skriver de vidare.

Bedrägerivågen tilltar Polisen tipsar – så undgår du sms-bedragarna Ur pressmeddelandet från polisen i region Bergslagen: – ”Klicka aldrig på länkar och ring inte upp telefonnummer som står i oväntade sms du får. Bedragare kan kopiera telefonnummer så även om numret ser ut att komma från exempelvis din bank så kan det vara falskt.” – ”Har du fått ett sms från en namngiven avsändare, kolla själv upp vilket nummer det företaget har och knappa in numret manuellt i din telefon om du vill ringa upp företaget för att ställa frågor.” – ”Har du råkat ut för ett vishing-bedrägeri, kontakta din bank först, det är dom som kan stoppa pågående transaktioner. Polisanmäl sen.” – ”Du kan även reklamera det du förlorat genom bedrägeri till banken då det i vissa fall finns en möjlighet att bli ersatt.” Om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeri – kontakta din bank direkt och ring 114 14 för att göra en polisanmälan. Källa: polisen.se