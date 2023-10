Kristinehamn tog hem segern mot Nor på hemmaplan

Kristinehamn vann matchen hemma mot Nor i HockeyTrean Värmland på fredagen. 3-1 (2-0, 1-0, 0-1) slutade matchen.

I början av matchen var Kristinehamn starkast och ryckte åt sig ledningen med 2-0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Felix Lisberg och Victor Nyström. Efter 9.31 i andra perioden slog Pelle Svensson till, framspelad av Isak Forsberg och Isak Nordenhäll och gjorde 3-0. 7.06 in i tredje perioden slog Robert Mellring till och reducerade för Nor. Fler mål än så blev det inte för Nor.

Nor har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Kristinehamn har nio poäng.

Fredag 27 oktober spelar Kristinehamn borta mot Viking 19.30 och Nor mot Säffle hemma 19.00 i Norvalla Ishall.