Fenomenet The Rolling Stones: ”Större än bara ett rockband”

Uträknade minst en gång per decennium, men likt en envis slugger alltid uppe innan domaren har räknat till nio.

Med anledning av The Rolling Stones nya album pratar NWT med musikbranschens Martina Ledinsky och musikern Niklas Hellberg, båda från Värmland, om stenarna som aldrig verkar sluta rulla.

Tidigt 60-tal. Två skolgrabbar med bluesskivor under armen fattar tycke för varandra på en tågstation i Dartford, en förort till London. Mick Jagger och Keith Richards blir snart en del av Brian Jones bluesband och med tiden tar de över både gruppen och platsen som ett av världens störta, och mest ihärdiga, rockband.

The Rolling Stones med Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts, Mick Jagger och Keith Richards i början av karriären. Foto: Anonymous

Drygt 60 år efter mötet på perrongen, numera i 80-årsåldern, släpper The Rolling Stones skivan ”Hackney Diamonds”, det har gått 18 år sedan den senaste med nytt material. The Glimmer Twins – som Richards och Jagger kallar sig – och den ständigt ”nye” medlemmen Ron Wood må vara fårade i ansiktet, men de musikaliska musklerna är vältrimmade.

– Jag har ett minne av Stones som kanske är en feberdröm, börjar Martina Ledinsky lite trevande.

– Jag är faktiskt osäker. Det var 1998 och jag jobbade på skivbolaget Warner Music och var med Electric Banana Band på Spybar i Stockholm. Som jag minns det – om det nu stämmer – så var Stones där samma kväll. Det var så himla weird! Det är nog därför jag är osäker på om det faktiskt har hänt.

The Rolling Stones spelade i Globen det året – nuvarande Avicii Arena – och Electric Banana Band var aktuella med ”Min piraya Maja”. Ett kort snack med den elektriska bananen Janne Schaffer slår fast att Martina Ledinsky minns rätt.

– Vi var där samtidigt och bytte autografer, upplyser Schaffer.

Martina Ledinsky har arbetat i musikbranschen i nästan 30 år. Foto: Privat

”En ålderism runt bandet”

Martina Ledinsky kommer från Väse och har arbetat i musikbranschen i nästan 30 år. På 90-talet var hon gitarrist i gruppen Sindy Kills Me och 2004 startade hon skivbolaget Razzia Records som huserar akter som Thåström, Annika Norlin och Weeping Willows. Bolaget ingår i dag i Sony Music och Martina Ledinsky arbetar som frilansande A&R-konsult.

Mötet med Jagger och hans bandkollegor vid Stureplan var inte första gången Martina Ledinskys såg gruppen.

– Jag såg dem på Eriksbergsvarvet i Göteborg 1990 under ”Urban Jungle”-turnén, fortsätter hon.

– Berlinmuren hade fallit, det var en väldigt härlig tid. Jag var 18 och mina föräldrar hade kört mig till konserten från Karlstad där jag bodde. Men redan då fanns det en ålderism runt bandet. Även jag tänkte att det var nog sista chansen att se dem. Alltså redan ’90.

En snabb huvudräkning visar att Mick Jagger då var 47.

– Två år yngre än Håkan Hellström är idag! Helt sjukt.

Martina Ledinskys souvenir från konserten 1990. Hon har sett bandet live vid flera tillfällen. Foto: Martina Ledinsky

Var du ett stort fan redan som tonåring?

– Ja, jag älskade dem. Ett verkligt fan. Keith hade släppt en soloskiva strax innan som jag tyckte var så jääävla cool. Hemma i Väse hade min mamma Gunilla en massa lp-skivor med Stones, hon introducerade mig redan som liten.

2023 är The Rolling Stones tillbaka med ett nytt album. Gruppen bildades 1962. Foto: Mark Seliger

”Den bästa anti-krigslåt som gjorts”

För Martina Ledinsky är ”Let it Bleed” från 1969 ett favoritalbum. Här ryms låtar som ”You Can’t Always Get What You Want” och ”Midnight Rambler”.

– Och ”Gimme Shelter”! Plattan är en viktig pusselbit i allt jag har lyssnat på. Just ”Gimme Shelter” är i mitt tycke den bästa anti-krigslåt som gjorts. En av de bästa låtarna alla kategorier, som känns viktigare än någonsin nu när det finns så mycket ondska och mörker i världen.

Hon kommenterar att det har under de senaste decennierna varit glest med nytt material från gruppen.

– De har bara släppt sex album med nya låtar på de senaste 34 åren. Slött! Plus en massa livealbum. Men de lyckas ändå vara gigantiska för så många generationer.

Sett till namnet och den ikoniska loggan med läpparna och tungan, är gruppen ett av världens mest kända varumärken.

– Och det mest inflytelserika rockbandet, fortsätter Martina Ledinsky.

Mick Jagger och Keith Richards firade den nya skivan med en konsert i New York den 19 oktober. Foto: Evan Agostini

När vi börjar rota i varför vi pratar om The Rolling Stones 2023 när många räknade med att bandet skulle vara slut redan för 30 år sedan lyfter Martina Ledinsky fram det tidlösa hos gruppen.

– Stones är större än ”bara” ett rockband. De lyfte fram bluesen till nya lyssnare – musik som sträcker sig över hundra år – så bandet har skapat ett musikaliskt dna. Jag tror att tidlösheten och deras inflytande på populärmusiken liksom inte gör att skaka av sig. På något konstigt, motsägelsefullt sätt, känns de moderna. I musikbranschen är Tiktok stort och när jag för första gången öppnade appen möttes jag av Keith Richards. Hur märkligt är inte det!?

Hon tystnar några sekunder.

– Sedan att det är ett gäng grabbar i 80-årsålder som jobbar så jävla hårt fast de har en massa pengar på banken – jag blir impad av det. Mick Jagger är hands on vad gäller det mesta bandet gör, det är lätt att tro att allt jobb överlämnas till andra.

Ronnie Wood, till vänster, har varit med i The Rolling Stones sedan 1975. Medverkar på den nya skivan gör även Charlie Watts, som gick bort 2021, och basisten Bill Wyman Foto: Mark Seliger

”En sjöman som aldrig vill gå i land”

Mick Jagger firade sin 80-årsdag i somras, Ronnie Wood är 76 och Keith Richards får blåsa ut de 80 ljusen på födelsedagstårtan först i december. De tillhör en profilstark generation – tidigare i år gick Tina Turner bort vid 83 års ålder men Paul McCartney – som gästar ”Hackney Diamonds” med distad bas – och Bob Dylan turnerar just nu efter att ha passerat 80.

– Dylan är en sjöman som aldrig vill gå i land. Det är nog så det känns för den generationen. Det är rätt fränt. Jag undrar, och hoppas förstås, om den generation världsstjärnor vi har nu kommer göra samma sak.

Scenen verkar locka betydligt mer än studion om man ser till ovan nämna artister.

– Ja, det är långt mellan skivorna med nya låtar. Men scenen är nog mer deras värld och det är ju inga slappa konserter de gör! Ofta är de på scenen i flera timmar. Men jag gillar att Dylan och hela gänget visar att ålder kan vara en siffra, alltså att de i ålderismens högborg Sverige – där folk är gamla när de passerat 40 – motbevisar ålderns betydelse. Man kan vara 80 och rockstjärna. Vilken livskraft.

Kraften måste ju även finnas i själva musiken?

– Ja! Vilka låtar de har. Ska bli intressant att höra det nya albumet också.

Många av artister och band som Martina Ledinsky har arbetat med under åren har rötter i The Rollings Stones musik, de har på ett eller annat sätt inspirerats.

– Stones är som luften, de finns bara. För mitt musikaliska hus är de en av hörnstenarna tillsammans med Nina Simone och Black Sabbath. Den fjärde beror på dagsformen.

Niklas Hellberg är musiker, låtskrivare och producent. Ifjol delade han scen med The Rolling Stones tillsammans med Thåström. Foto: Andreas Reichenberg

”Var sin limousine”

För drygt ett år sedan stod Niklas Hellberg från Karlstad på samma scen som The Rolling Stones i Friends Arena. Han är kapellmästare i Thåströms band som var förband vid britternas Sverigebesök.

– Det var skitkul. Mäktigt. Jag var extra spänd och laddad, det var en ovanlig spelning, berättar Niklas Hellberg.

I en intervju med NWT inför konserten berättade Niklas Hellberg hur han såg Rollings Stones live 1982 vilket blev inledningen på hans intresse för bandet. I samband med konserten i Friends Arena fick han kliva in i den värld som är The Rolling Stones.

– Kul att få se apparaten runt Stones. Herregud, det är som en egen stad – Rolling Stones universum. Medlemmarna har till exempel var sin limousine som väntar bakom scenen – bilarna är märkta Keith, Mick och Ronnie. Häftigt att få ta del av den världen ett par timmar.

Någon träff med de luttrade stjärnorna blev det dessvärre inte för honom. Det var inte den typ av konsert då man delar en back öl efteråt.

– Ifjol rådde fortfarande covid-restriktioner. Det var rigorös koll hela tiden. Så vi umgicks inte.

Mick Jagger, Ronnie Wood och Keith Richards i Friends Arena förra sommaren. Foto: Ali Lorestani/TT

– När vi spelade tyckte huvudteknikern att vi spelade för högt, ”Det låter jävligt bra, men ta ner volymen”, sa han. Det är klart man inte får spela högra än huvudakten. Förband är förband, Stones är Stones. Det har jag respekt för.

Niklas Hellberg ler åt minnet.

– Stones konsert sedan var asbra. Så imponerad av Mick Jagger! Vilken krutgubbe. Fast han är ingen gubbe. Att han har så mycket krut i pipan! Vilket får mig att tänka på nya plattan som låter fantastiskt vital. Det låter så kaxigt och spännande. Det låter verkligen Stones, nästan lite punkigt. Jag spelade ”Bite my Head off”, låten med Paul McCartneys distade bas, för min fyraåring som sa: ”En gång till!”. Det gjorde mig glad.

The Rolling Stones ”Hackney Diamonds” finns ute nu.